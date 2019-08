Lidstvo denně spláchne do záchodu 27 tisíc stromů. Startupy to chtějí změnit

Globální spotřeba toaletního papíru dorostla do objemu, který odpovídá 27 tisícům stromů denně. Uvedla to studie nazvaná „The Issue With Tissue“, kterou letos zveřejnila ekologická organizace Natural Resources Defense Council (NRDC) a s tímto varováním se obrátila na největší světové výrobce toaletního papíru.

Sektor výroby toaletního papíru je pro investory zajímavý. Podle odhadů příjmy v tomto odvětví letos dosáhnou 15,5 miliardy dolarů, tedy o jedno procento více než loni. „Vzhledem k tomu, že rozvojové země mají stále lví podíl na spotřebě, nadnárodním společnostem roste silná regionální konkurence,“ citoval ze zprávy Transparency Market web Deutsche Welle. Této příležitosti se chytily startupy.

Firma Who Gives a Crap se chlubí, že od svého vzniku v roce 2012 svou produkcí zachránila 50 tisíc stromů, 98 milionů litrů vody a téměř šest tisíc tun emisí skleníkových plynů. Výroba klasického toaletního papíru je náročná na množství použité vody i energie. Do základní suroviny se přidává množství chemikálií, jako jsou bělidla nebo formaldehyd, připomíná web Deutsche Welle. Podle další inovativní firmy Better Planet se z jednoho vzrostlého stromu dá vyrobit pouhých 810 rolí toaletního papíru.

Who Gives a Crap vyrábí toaletní papír z bambusu nebo ze zcela recyklovaného papíru. Polovinu zisků navíc dává na stavbu toalet v rozvojových zemích. Ročně zemře na průjmová onemocnění na 290 tisíc dětí mladších pěti let, což chce firma změnit. Podle propočtů se každý dolar investovaný do kanalizace a toalet vrátí více než pětinásobně v podobě ekonomického růstu.

Mezi další firmy, které se pokoušejí uspět na trhu, patří firmy Tushy, Cheeky Monkey a No. 2, které nabízejí různé kombinace bambusového či recyklovaného papíru.

O problematiku sanitárních podmínek v rozvojových státech se dlouhodobě zajímá i spoluzakladatel softwarového gigantu Microsoft Bill Gates. Miliardář loni na podzim představil futuristický záchod, který nepotřebuje vodu ani kanalizaci a pomocí chemikálií mění lidské exkrementy na hnojivo.

