Letiště Karlovy Vary by se mohlo dočkat modernizace. Vyjde na téměř tři čtvrtě miliardy

Přistávací dráha letiště je 30 metrů široká a dlouhá 2150 metrů. V těchto parametrech ale nestačí na přistávání větších letadel, které by do Karlových Varů mohly dopravit cestující ze vzdálenějších destinací.

Radní tak vybírali z variant, které zahrnovaly jen rozšíření přistávací dráhy na 45 metrů, rozšíření a částečné prodloužení a rozšíření a prodloužení o 360 metrů. Podle odhadů z poloviny loňského roku by rozšíření a prodloužení dráhy o 360 metrů mělo stát asi 734 milionů korun.

Bez investice do rozšíření dráhy není podle Hurajčíka možné do budoucna počítat s rozvojem mezinárodního letiště. „Rozvoj letiště je zahrnut i do národního investičního plánu. Je to jeden z deseti prioritních projektů Karlovarského kraje. Kraj by sám na takovou investici neměl,“ řekl Hurajčík.

Letiště Karlovy Vary

Karlovarské letiště má v posledních letech ztrátové hospodaření kvůli poklesu počtu cestujících ze zemí bývalého Sovětského svazu po roce 2013. Zatímco ještě v roce 2013 prošlo letištěm přes 100.000 cestujících, v následujících letech to byly jen desítky tisíc. V roce 2018 sice nastal obrat a letiště zdvojnásobilo počet cestujících na 45.000, ale jde o cestující spíše nízkonákladových letů, kteří také méně utrácejí.

V současnosti je jedinou pravidelnou linkou spoj z Moskvy, kterou provozuje společnost Pobeda. O dalších linkách se sice jedná, ale zatím se žádnou nepodařilo delší dobu udržet.

