Létající velryby: vzducholodě pomohou se stavbou větrných turbín

Projekt Flying Whales (Létající velryby) chce využít vzducholodi v nákladní přepravě. Vylepšený koncept německých zeppelinů má přenášet dřevo nebo části větrných turbín v těžko přístupných oblastech, kde se nedá přistát letadlem ani vrtulníkem.

Francouzská společnost si již zajistila kapitál ve výši 200 milionů eur (5 miliard korun), vstup na burzu plánuje na rok 2021, kdy má být hotov první prototyp vzducholodi.

„V posledních letech se objevilo mnoho projektů, které nebyly úspěšné. My ale máme pevné základy. Dřevařský průmysl podporuje naše investice,“ řekl agentuře Bloomberg ředitel společnosti Flying Whales Sebastien Bougon.

Nová vzducholoď, jež má být dvakrát větší než Boeing 747, má mít pevnou konstrukci naplněnou heliem. To bude rozděleno v jednotlivých „kapsách“, aby se zvýšila bezpečnost vzducholodi. Poháněna má být menšími dieselovými nebo elektrickými motory.

V květnu 1937 shořela největší vzducholoď světa:

Luxusní vzducholoď Hindenburg shořela před 80 lety

Konkurenční výhodou má být zejména to, že unese náklad až 60 tun o délce 75 metrů. Rychlost se má pohybovat okolo sto kilometrů za hodinu, dolet je až několik tisíc kilometrů, naspal server aircosmosinternational.com. Náklady na přepravu se sníží tím, že stroj nebude muset opakovaně vzlétat a přistávat.

Využití má být rozmanité. „Může jít o transport částí větrných turbín nebo stožárů elektrického vedení do těžko dostupných oblastí,“ citoval slova Bougona německý deník Die Welt.

Bougon odhadl, že do deseti let by mohly být tržby společnosti na úrovni 5 miliard eur (127 miliard korun) při celkovém prodeji 150 vzducholodí, jež by se vyráběly ve Francii a Číně. Ročně by se mělo jednat o produkci deseti až dvaceti kusů, sériová výroba má začít v roce 2022.

Mezi investory patří francouzská investiční banka Bpifrance a státní výrobce čínských vojenských i dopravních letounů Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Hybridní vzducholoď vyvíjí také Velká Británie:

O létající velryby projevila zájem francouzská železniční společnost Alstom nebo firma Technip, jež staví infrastrukturu pro těžaře ropy a zemního plynu, tvrdí šéf francouzské firmy.

Na projektu nákladních vzducholodí pracuje dlouhá léta také americká zbrojní firma Lockheed Martin. V roce 2016 získala zakázku na 12 vzducholodí ve výši 480 milionů dolarů (9,9 miliardy korun).

Projekt vzducholodi Lockheed Martin:

V Německu sleduje konkurenci firma Zeppelin NT, jež je nástupcem vynálezce vzducholodí Ferdinanda von Zeppelina. Vzducholodi využívá zejména k turistickým a reklamním účelům. Pojme 15 pasažérů. V roce 2017 přepravila ve dvou vzducholodích 24 tisíc turistů. Francouzský projekt nicméně jako konkurenci nevnímá.

