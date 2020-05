Letadla nadále stojí na zemi a vládní peníze nestačí. Americké aerolinky proto čeká masivní propouštění

Konec koronavirové krize v USA je, zdá se, stále v nedohlednu. Alespoň z pohledu největších tamních leteckých společností jako jsou American či United Airlines. Těm sice na oplátku za to, že nebudou propouštět, schválila Trumpova vláda minulý měsíc obří finanční injekci v hodnotě 25 miliard dolarů – ať už ve formě nevratné pomoci, či půjček s velmi výhodnými úroky – ani to ale nebude podle odhadu analytiků stačit. Ba naopak si myslí, že o práci by v průběhu nadcházejících měsíců mohlo přijít až 100 tisíc lidí.

Odvětví letecké dopravy by se na území Spojených států amerických mohlo začít pozvolna navracet do normálu začátkem října. V takovém duchu se podle agentury Reuters ještě nedávno vyjadřovaly samotné aerolinky. A právě do té doby, tedy do data 1. 10. 2020, platí podmínky sjednané v rámci vládního záchranného balíčku, který má zajistit jejich přežití ve chvíli, kdy se počet přepravených cestujících smrskl o neuvěřitelných 95 procent.

Aby si mezi sebe mohli dopravci zmíněné peníze rozdělit, museli slíbit, že nebudou po tuto dobu sahat k žádnému dočasnému propouštění, nuceným dovoleným či mzdovým srážkám. Ještě před tím však čtyři největší letecké společnosti v zemi – American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines a Southwest Airlines – stihly požádat své zaměstnance, aby si vzali neplacené či jen částečně placené pracovní volno dobrovolně. A řada z nich tak skutečně učinila. Konkrétně pak celých 100 tisíc lidí, což je zhruba čtvrtina všech osob, které na konci roku 2019 zaměstnávaly.

Státní peníze pokryjí mzdové náklady jen zčásti

Na finanční pomoc, kromě čtveřice hlavních aerolinek, dosáhnou ještě JetBlue Airways, Alaska Airlines a další čtyři menší dopravci.Analytik ratingové agentury Standard & Poor’s Philip Baggaley nicméně upozornil, že vládní podpora pokryje mzdové náklady do konce září jen ze dvou třetin. Následné propouštění, které by se mohlo týkat 20 až 30 procent lidí pracujících v tomto odvětví, je proto v podstatě nevyhnutelné.

„Dnes máme hotovosti dostatek, ale jen pro názornost, během dubna jsme utratili zhruba skoro miliardu dolarů. Takže když si dáte v hlavě dvě a dvě dohromady, zjistíte, že tímto způsobem nepřežijete,“ cituje zpravodajský web CNN šéfa společnosti Southwest Airlines Garyho Kellyho.

„Nakonec v odvětví americké letecké dopravy pravděpodobně přijdeme o 95 až 105 tisíc pracovních míst,“ zdůrazňuje Helane Beckerová, analytička nezávislé investiční bankovní společnosti Cowen.

9 z 10 linek bylo zrušeno

Její slova potvrzuje i prezident chicagských United Airlines Scott Kirby, jedné z nejstarších leteckých společností na světě, která ještě na konci předminulého roku disponovala více než 1 300 letadly. I tento dopravce byl vzhledem k okolnostem nucen omezit letový provoz na minimum. Své stroje v těchto dnech vysílá do vzduchu především proto, aby nepřišel o takzvané letištní sloty, přičemž s výjimkou samotných pilotů jejich paluby většinou zejí prázdnotou.

„Náš letový harmonogram se snížil o 90 procent. A na této úrovni plánujeme setrvat, dokud neuvidíme, že se poptávka začíná zotavovat,“ podotýká Kirby. „Pokud bude takto nízká i 1. října, pak jednoduše nebudeme schopni jako společnost tuto krizi přečkat, aniž bychom neučinili nějaká obtížná a bolestivá opatření. Ta by mohla zahrnovat rozhodnutí týkající se nuceného pracovního volna, dalšího snížení počtu pracovních hodin stejně tak jako dalších akcí, které by měly bezprostřední dopad na naše lidi a jejichž živobytí,“ dodává.

Zdroj: www.cnn.com, www.reuters.com