Lesy ČR budou kvůli kůrovci šetřit, omezí investice i výdaje na marketing

Kvůli vyšším nákladům na těžbu klesnou investiční náklady podniku v příštím roce o 80 procent, režijní náklady o stovky milionů korun.

Podnik také chce nabízet možnost těžby dřeva v elektronických aukcích pouze jednou, bez následného opakování po nezájmu soukromníků. Pokud se do aukce firmy nepřihlásí, vytěží dřevo podnik sám. Podle Vojáčka jsou známé desítky případů, kdy se musely aukce opakovat, než našlo svého kupce a zpracovatele. „Prioritní musí být rychlost a zpracování kůrovcové hmoty,“ řekl Vojáček.

Lesy ČR většinu prací v lesích i prodej dřeva zadávají soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území. Část dřeva prodávají v aukcích. Podle řady lesníků je však proces soutěží a dražeb zdlouhavý a pro rychlé zvládnutí kalamity kůrovce nepružný.

Bezprecendentní ekologická katastrofa, hodnotí stav lesů náměstek

Přes pokles zisku bude podnik podle svého vedení schopen na konci roku do státního rozpočtu poslat 2,5 miliardy korun, jak v říjnu schválila vláda. Za posledních pět let podnik odvedl státu téměř 30 miliard korun. Lesy ČR přitom nevylučují, že by pro své budoucí financování mohly využít úvěr. Dosud podnik hospodařil bez úvěrů.

Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi, celkem jde o 1,19 milionu hektarů.

Dále čtěte: