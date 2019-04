Lesům ČR chybí těžká technika, pro těžbu kůrovcového dřeva shání harvestory

„Na lesních závodech máme vlastní techniku, ale objemu těženého kalamitního dřeva nedostačuje,“ uvedla mluvčí LČR Eva Jouklová. V Česku by mělo být podle dostupných údajů v provozů téměř 700 harvestorů. Lesy ČR jich mají na lesních závodech 11, z toho pět na závodě Konopiště. Kromě Konopiště mají LČR ještě lesní závody Boubín, Kladská a Židlochovice.

Zájemci mají nabídky Lesům ČR podat do 28. května. Podnik by pak měl s více účastníky uzavřít rámcovou dohodu platnou do 30. dubna 2020. Zájemci by měli dělat těžbu, vyvážení a přibližování dříví pomocí takzvaných harvestorových uzlů. „Rámcovou dohodu podepíšeme s dodavateli, kteří splní kvalifikaci i požadavky stanovené zákonem i zadávací dokumentací. Jejich počet předem neomezujeme,“ uvedl správní ředitel LČR Pavel Krpata. Předpokládaná hodnota zakázky je 200 milionů korun bez DPH.

Následně podnik bude postupně podle potřeby vypisovat takzvané minitendry a vyzývat účastníky rámcové dohody k podání nabídek. „Rozhodnutí o účasti, či neúčasti v minitendru je věcí účastníka rámcové dohody. Nabídku podat nemusí,“ uvedl Krpata.

Současnou prioritou Lesů ČR je zvládnutí kůrovcové kalamity. Podnik odhaduje, že letos by těžba kůrovcového dřeva mohla meziročně vzrůst asi o dvě třetiny na více než deset milionů metrů krychlových. Dřevo z kůrovcové kalamity by se tak na celkové letos odhadované těžbě kolem 12,5 milionu metrů krychlových podílelo 80 procenty.

