Kvůli pandemii rekordně klesnou investice do energetiky

Koronavirová krize letos povede k největšímu poklesu investic do energetiky v historii, uvedla dnes Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Zatímco před pandemií agentura prognózovala nárůst investic o dvě procenta, nyní očekává jejich propad o 20 procent čili o 400 miliard dolarů (9,87 bilionů korun).

Pokles investic nejvíce dopadne na oblast fosilních paliv: v případě ropy se sníží o 30 procent, u uhlí o 15 procent. Investice do obnovitelných zdrojů klesnou o deset procent na polovinu finančních zdrojů nezbytných k boji s klimatickou změnou.

Vzhledem ke karanténním opatřením po celém světě vede zatím pokles investic ke snížení emisí uhlíku. Agentura IEA však varuje, že po koronovirové krizi užívání pevných paliv vzroste, což povede k prudkému nárůstů emisí oxidu uhličitého. Jedním z důvodů je skutečnost, že Čína a další asijské země nyní zadávají stavby nové generace uhelných elektráren.

„Jsme svědky historického poklesu emisí (uhlíku), ale pokud nebudeme mít náležité záchranné balíčky, emise mohou zase raketově stoupat a jejich letošní snížení přijde vniveč,“ řekl zpravodajskému serveru BBC šéf agentury IEA Fatih Birol. Vzpomeňme si na krizi z let 2008 a 2009. Emise sice klesly, ale poté zase vyskočily. Musíme si z historie vzít ponaučení,“ dodal.

Historický propad investic do energetiky je podle Birola znepokojující z mnoha důvodů. „Vzhledem k dnešku to znamená ztrátu pracovních míst a ekonomických příležitostí. Až se oživí ekonomika, mohou nám chybět ztracené dodávky energie, konstatoval. Pokles investic by podle něj mohl také dopadnout na přechod k čistějším energiím.

Tržby vlád a energetického odvětví podle agentury klesnou v tomto roce kvůli snížení poptávky a cen energií až o jeden bilion dolarů.