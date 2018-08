Kritika za nerovné podmínky v pekárnách. Německý poslanec se pustil do Agrofertu

Agrofert, který nynější český premiér Andrej Babiš začátkem loňského roku vložil do svěřenského fondu, v roce 2013 koupil německou pekárenskou skupinu Lieken. Z tehdejších 4000 zaměstnanců, kteří měli tarifní smlouvou garantované velmi slušné platy, jich nyní skupina má asi 2800. Dalších 1665 míst se přitom Agrofert podle serveru E15.cz chystá zrušit.

Část propuštěných zaměstnanců, mezi které patří podle poslance Erbena i asi 300 pracovníků v sasko-anhaltském městě Weißenfels, mělo najít náhradní práci ve více než hodinu vzdáleném Wittenbergu, kde Agrofert rozjel nový provoz. „Nikdo to ale neudělal. A neudělal to z toho důvodu, že tam jsou lidé zaměstnáváni za výrazně horších podmínek. Mají o několik stovek eur měsíčně méně,“ vysvětluje Erben, podle něhož nejsou zaměstnanci ve Wittenbergu pod tarifní smlouvou. „Z počátku přitom (Agrofert) sliboval, že tam budou lidé zaměstnáváni za stejných podmínek, to ale nedodržel,“ kritizuje poslanec počínání, na něž tento týden upozornil i web Neovlivni.cz.

„Nevíme, kde na to pan poslanec přišel. Zase se někdo snaží vytvořit dojem, že něco není v pořádku a snaží se dělat politiku přes rohlíky. Je vidět, že další volby se blíží,“ uvedl mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka.

Mluvčí připomněl, že Agrofert koupil skupinu Lieken v roce 2013 jako silně ztrátový podnik, který nyní prochází restrukturalizačním programem. Současně s realizací investic dochází podle něj zákonitě k uzavírání některých zastaralých provozů, což má mimo jiné za následek také snížení počtu pracovních míst. „Pro úplnost je ale nutné dodat, že v nově otevřených provozech stále hledáme a nabíráme nové pracovníky. Konkrétní čísla považujeme za interní záležitost a nezveřejňujeme je. Lze však potvrdit, že v červnu 2017 měl Lieken cca 3200 zaměstnanců a v červnu 2018 2800 zaměstnanců,“ dodal Hanzelka.

Poslanec kritizoval i dotaci, kterou firma dostala. „Ještě více než na Agrofert se ale zlobím na ty, kteří nesou politickou odpovědnost za to, že za své počínání Agrofert ještě dostává peníze,“ podotkl padesátiletý politik k dotaci 11,5 milionu eur, kterou český holding dostal na novou pekárnu ve Wittenbergu z rozhodnutí tehdejšího ministra hospodářství v Sasku-Anhaltsku Hartmuta Möllringa (CDU). Stát tak podle Erbena vlastně odměňuje podnikatelské rozhodnutí zavřít jednu pekárnu a jinde otevřít další, v níž lidé pracují za horších podmínek. Podle Hanzelky ale firma podmínky dotace splnila - má v novém provozu víc zaměstnanců, než k jakému počtu se zavázala a stále hledá další pracovníky.

Jediným štěstím podle zemského poslance je, že pouze minimum propuštěných zaměstnanců pekáren Lieken zůstalo bez práce, neboť situace na pracovním trhu je velmi dobrá. „Žádný z těch, které osobně znám, není nezaměstnaný,“ říká muž, podle něhož zemští politici Agrofertu jeho podnikání prostě příliš osladili.

Skupina Agrofert je největší v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným subjektem i v lesnictví a v médiích. Loni zaměstnávala zhruba 33 tisíc lidí, podobně jako předloni, z toho 22 tisíc v Česku. Konsolidovaný zisk Agrofertu loni meziročně klesl o 38 procent na 4,8 miliardy korun.

