Poker o miliardy na rekultivaci: strategie Křetínského EPH v Německu budí pochybnosti

Hnědouhelné doly na východě Německa má ve svém portfoliu Energetický a průmyslový holding (EPH), který ovládá šestý nejbohatší Čech Daniel Křetínský. Podle zákona o těžbě musí každý majitel dolů zajistit po ukončení těžby jejich rekultivaci a opětovné použití. Většinou se jedná o zatopení a využití pro turistické účely. To ale stojí řádově miliardy eur. V případě hnědouhelných dolů to znamená pro EPH významné náklady.

Investují do toho, co je levné

„Je velmi nápadné, že investují zejména do toho, co je levné. Přitom ostatní o to nemají zájem, celý sektor už nemá budoucnost,“ vyjádřil obavy z investiční strategie EPH Gerd Lippold, který zastupuje německé Zelené v saském parlamentu.

EPH v roce 2009 koupil hnědouhelné doly Mibrag jižně od Lipska, v roce 2016 lužické doly ovládané firmou Leag, kterých se zbavil švédský energetický koncern Vattenfall. Ten přispěl na rekultivaci dvěma miliardami eur.

Manažer EPH Jan Špringl už před rokem oznámil, že společnost dostojí svým závazkům v případě, že bude moci těžit uhlí až do roku 2045. V německém časopise Capital prohlásil, že země bude potřebovat uhlí minimálně dalších 25 až 30 let.

Německá vláda ale uvažuje o odklonu od uhlí dříve. Termín nebyl dosud stanoven. Desítky tisíc lidí v Berlíně a v Kolíně nad Rýnem prvního prosince demonstrovali za to, aby vláda odstoupila od uhlí co nejdříve.

Wagenknecht nabádá k opatrnosti

K tématu se pro německou televizi MDR vyjádřil i senátor za Piráty a někdejší náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht, který se mimo jiné nedávno vypravil do Sofie, aby tam získal informace o působení ČEZ v Bulharsku. V rozhovoru zdůraznil, že němečtí politici by měli po EPH striktně požadovat právně vymahatelné záruky, že bude rekultivaci plně hradit.

EPH má nicméně podporu od uhelné lobby. Generální tajemník bruselské lobbistické skupiny Eurocoal Brian Ricketts tvrdí, že provoz povrchových dolů je kalkulován na celou životnost. Pokud by byly uzavřeny dříve, provozovatel nebude mít dostatek peněz na financování rekultivace.

Budou peníze stačit?

Chování EPH kritizuje poslankyně Zelených braniborského parlamentu Heide Schinowská. Podle ní Křetínského holding vydírá německé politiky. Vlastník musí rekultivovat doly bez ohledu na to, kdy budou uzavřeny, tvrdí poslankyně. Místní vlády v Sasku a Braniborsku by měly po EPH požadovat jasné záruky pro rekultivaci hnědouhelných revírů.

V Braniborsku měl EPH vytvořit rezervu pro rekultivaci ve výši 1,4 miliardy eur. Podle kritiků ale není jasné, zda tato částka bude stačit. V Sasku je obsah zprávy místního účetního dvora, která vyčísluje náklady na rekultivaci hnědouhelných dolů, tajný, kritizuje poslanec Lippold. První platby jsou naplánovány až od roku 2021.

Televize MDR uvedla, že Křetínský jen zřídka dává rozhovory. Nedávno však o jeho investicích v Německu psal deník Süddeutsche Zeitung, poté, co Křetínský uspořádal v Berlíně briefing pro německé novináře. Jak informoval týdeník Euro, zastával se práv horníků z Lužice a prezentoval se i jako podporovatel zelené energie. „Vypadá to, že Křetínský má v plánu velké věci,“ napsal německý deník.

V listopadu pro ekonomický deník Handelsblatt hovořil český miliardář zejména o investici v německé firmě Metro, která provozuje řetězec s potravinami Makro. V té drží Křetínský společně s Patrikem Tkáčem podíl ve výši 10,9 procenta.

V segmentu obchodu s potravinami vidí majitel fotbalové Sparty velký potenciál. Zejména ve velkoobchodu a jeho digitalizaci.

