Krachuje další dodavatel elektřiny a plynu. Pocítí to i na Úřadu vlády

Nebyl to zrovna významný hráč na trhu, ale jeho kolaps přesto pocítí tisíce zákazníků z řad domácností, firem i veřejného sektoru. Ke konci února firma One Energy & One Mobile dodávala elektrickou energii do 15 057 odběrných míst a zemní plyn do 8326 míst. Jak lze vyčíst z věstníku veřejných zakázek, mezi odběratele patřil Úřad vlády ČR, radnice Prahy 3, některá menší města (Jilemnice, Dobříš, Třebechovice pod Orebem) a z části také ostravský magistrát.

Správce energetického trhu OTE ve čtvrtek 22. března rozhodl o vyřazení firmy z trhu kvůli neplnění finančních předpokladů. Zákazníci mají v nejbližších dnech možnost přejít ve zrychleném režimu k jinému dodavateli. Pokud tak neučiní, převede je OTE k dodavateli poslední instance. V praxi se jedná o bývalé regionální monopoly, tedy ČEZ, E.ON a PRE v případě elektrické energie a innogy, E.ON a Pražskou plynárenskou v případě dodávek plynu.

Čtěte také:

Společnost One Energy & One Mobile vydala na svém webu vyjádření, ve kterém přiznala, že končí. „V souvislosti s nepodařeným přechodem na nový informační systém a soustavnými problémy s vygenerováním platebních kalendářů a následné fakturace a dodávky elektřiny a zemního plynu se naše společnost dostala do situace, kdy nedokázala plnit přísné podmínky energetického trhu a management společnosti rozhodl ze svého podnětu o ukončení činnosti,“ uvádí se ve vyjádření.

Společnost měla jisté potíže již v létě loňského roku. Ve zprávě o potížích firmy Enwox Energy tehdy web Euro.cz zmínil i příklad One Energy & One Mobile. Tato firma již v té době předčasně ukončila smlouvu s ostravským magistrátem kvůli ekonomické nevýhodnosti. Navzdory tomu s ní Ostrava o pár měsíců později uzavřela novou smlouvu o dodávkách elektřiny i plynu.

Dále čtěte: