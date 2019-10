Kovářova kobyla nechodí bosa

Jaké jsou klíčové ukazatele, které potřebuje finanční ředitel sledovat na denní bázi?

Pro mě je to hlavně okamžitý přehled toku financí, stav salda pohledávek a závazků a také, co možná nejpřesnější výhled, jak na tom budeme v průběhu nejbližších měsíců. Mám na mysli predikci především výnosů a nákladů.

A to mi přináší nástroje BI (Business Intelligence), které fungují jako nadstavba našeho informačního systému HELIOS Green. Jde o skvělé nástroje pro všechny, kteří se financemi ve firmách zabývají na strategické pozici. Hlavní výhodu spatřuji v tom, že nepracuji pouze se „suchými“ účetními daty, v BI si mohu sám nadefinovat všechny důležité parametry, ale zároveň mám možnost doplnit si report o mimoúčetní data a získat tak komplexní přehled o konkrétní oblasti. Nedovedu si svou každodenní práci bez těchto přehledných tabulek a grafů představit.

na objednávku Kia XCeed Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88kW Výbava:

Comfort 455 881 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Ioniq EV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV Výbava:

Ultimate 711 322 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

50TDI quatro 210kW Výbava:

Q7 27 829 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW 5 Touring Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

530d xDrive AT Výbava:

Sériové provedení 1 312 311 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Santa Fe Benzín Benzín Automatická Automatická Motor:

2.4 GDI e-CVVT 4x4 AT Výbava:

Confidence 794 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC90 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

B5 AWD Výbava:

Momentum 1 453 405 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 585 810 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC60 Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

D3 Výbava:

Momentum 984 777 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X5 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 574 352 Kč

s DPH Detail skladem Lexus NX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

300h AWD Výbava:

Luxury 1 280 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i 73 kW Výbava:

Start 294 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kodiaq RS Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.0 TDI 176 kW 4x4 DSG Výbava:

RS 1 103 908 Kč

s DPH Detail

Jak se to projevuje v praxi?

Každý týden sledujeme celkový stav pohledávek a závazků. Je samozřejmé, že mám informaci o aktuální výši finančních prostředků, a jelikož nám BI nástroje umožňují jednoduše zohlednit splatnosti pohledávek a závazků, je pak otázkou pár minut vygenerovat si predikci vývoje cashflow na několik týdnů dopředu. Dále na denní bázi sledujeme výsledovku, jak celkovou, tak i dílčí P&L jednotlivých divizí a tím pádem mohu rychle reagovat v případě, když se něco děje. Samozřejmostí jsou také konsolidované ekonomické výsledky, které se mi zobrazují online v reálném čase. Vše mohu navíc sledovat na mobilní aplikaci, kde schvaluji také došlé faktury, platební příkazy, ale třeba i dovolenou svému týmu.

Kde vidíte největší změnu v posledních letech?

Největší posun nastal ve zrychlení všech vnitřních procesů, který vyústil ve výrazné zkrácení měsíční i roční uzávěrky. Pro její co nejrychlejší průběh je nezbytné, aby doklady protekly všemi schvalovacími procesy co nejefektivněji a toho jsme dosáhli pomocí nástroje workflow. Nyní jsme ve stavu, kdy například příchozí fakturu jsme schopni proplatit během deseti minut od zadání do systému, přitom ji za tu dobu autorizují nejméně dvě zodpovědné osoby. Vše probíhá rychle, transparentně a hlavně bezpapírově. Pokud přece jen faktura přijde v papírové formě, z recepce zamíří přímo do archivu ekonomického oddělení. Mimo jiné i díky implementaci workflow máme měsíční uzávěrku hotovou během 4 až 5 pracovních dnů. Dříve jsme to zvládali až kolem pětadvacátého následujícího měsíce. Stáhli jsme ji tak o dvacet dní. Ještě lepší je to pak s uzávěrkou předešlého roku, tu máme hotovou nejpozději ve druhém lednovém týdnu, přitom v minulosti jsme rok uzavírali až v průběhu února.

Kolik faktur přichází a odchází v elektronické formě?

Až 75 % vydaných faktur našim zákazníkům posíláme elektronicky, což znamená ušetření nákladů na tisk, obálky, poštovné, a hlavně čas lidí, kteří se tak mohou věnovat jiným projektům. Úsporu jsme vyčíslili ve výši půl milionu korun, které můžeme investovat jinde. Navíc při 30% nárůstu počtu faktur nyní věnují fakturantky jejich vystavování jen polovinu času než před třemi lety. V době nedostatku kvalitních zaměstnanců je to pro nás klíčový ukazatel.

Co chystáte v nejbližší době?

U jednodušších faktur, pro které máme připravené podklady, pracujeme v HELIOSu Green na tzv. automatickém účetním, který tyto faktury vygeneruje, doplní všechny potřebné náležitosti včetně kontace, zaúčtuje a rovnou odešle na zákazníka. Při tom doklad pro fakturaci do systému zadá a nastaví přímo zodpovědná osoba, například obchodník a odpadne tak práce ekonomického oddělení. Tady půjde opět o velký skok vpřed v rámci efektivity celé firmy.