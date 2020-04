Koronavirus zavřel Disneyland. Tvůrce Mickey Mouse chce škrtnout polovinu zaměstnanců

Americká mediální a filmová společnost Walt Disney přestane tento týden platit asi polovině svých zaměstnanců, což je zhruba 100 tisíc lidí. Podle britského deníku Financial Times tak chce měsíčně ušetřit až půl miliardy dolarů (12,5 miliardy korun). Chystaný krok se dotkne zejména pracovníků zábavních parků a hotelů v Evropě a ve Spojených státech, které jsou kvůli koronaviru už zhruba pět týdnů zavřené.

Firma, která v loňském čtvrtém čtvrtletí vytvořila čistý zisk přes miliardu dolarů, podle Financial Times riskuje poškození pověsti, protože šetří více než její konkurenti NBCUniversal a Warner Media. Její zaměstnanci tak budou závislí na státní podpoře, tedy penězích daňových poplatníků. Vyšplhat by se v příštích měsících mohla až na stovky milionů dolarů. Walt Disney přitom zatím nezrušil bonusy vedoucím pracovníkům a neohlásil ani, že ruší dividendy, na jejichž výplatu by v červenci mělo jít 1,5 miliardy dolarů.

Zábavní parky se loni podílely na provozním zisku firmy zhruba sedmi miliardami dolarů, a tvořily téměř jeho polovinu. Firma už vyzvala jejich zaměstnance, aby si zažádali o státní podporu. V lepší pozici než pracovníci v USA je zhruba 17.000 zaměstnanců v zábavním parku v Paříži, kteří budou na neplacené dovolené moci díky francouzským zákonům čerpat až 84 procent čisté mzdy.