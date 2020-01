Koronavirus může mít stejný efekt jako krach banky Lehman Brothers, tvrdí přední ekonom

Neustálý růst počtu nakažených a rychlost, jakým se nový koronavirus šíří světem, dávají připomenout na události z roku 2003, kdy se lidstvo potýkalo s epidemií SARS. Ta shodou okolností rovněž pocházela z předaleké Číny a kromě zhruba osmi set mrtvých, jež za sebou zanechala, způsobila i značné finanční škody, které podle zpravodajského webu CNBC negativně ovlivnily růst hrubého domácího produktu této asijské země o celé jedno procento.

Bezprostředně poté, co byl tehdy nebezpečný virus zaznamenán, sice zažily hlavní akciové indexy značný propad – index S&P 500 zahrnující akcie pětiset největších na burze obchodovatelných podniků USA se během 38 dnů mezi lednem a březnem roku 2003 propadl o 12,8 procenta – ekonomika jako celek nicméně žádné dlouhodobější dopady nepocítila.

Čínský podíl na světovém HDP vzrostl čtyřnásobně

Rozdíl je však v tom, že zatímco na počátku nového tisíciletí činilo čínské HDP zhruba 1,5 miliardy dolarů a na výkonu celosvětového hospodářství se podílelo „pouhými“ čtyřmi procenty, na konci roku 2019 to bylo již 14,3 miliardy dolarů, přičemž jeho celkový podíl vzrostl na úctyhodných 16 procent. A právě tato skutečnost nyní dělá Patricku Perretu-Greenovi starosti.

Současný koronavirus by podle něj mohl pro globální ekonomiku představovat stejný „bod zvratu jako (pád) Lehman (Brothers)“ a uvrhnout ji do „skutečné recese“, jež svět naposledy zachvátila v roce 2008 právě v důsledku krachu této bývalé přední americké banky.

Růst čínského HDP zpomalí přinejmenším o 1 procento

Ve snaze zabránit nákaze v jejím dalším šíření začínají čínské úřady jednotlivá tamní města postupně izolovat a zakazují jejich obyvatelům cestovat. Jenže zatímco v době před 17 lety, kdy svět čelil hrozbě jménem SARS, žilo v čínských metropolích „pouhých“ 40 procent celkové tamní populace, dnes je to procent šedesát. Jen počet letů z a do těchto měst se od roku 2003 zvýšil více než osminásobně. I to je jeden z důvodů, proč podle něj nastalá situace představuje pro globální ekonomiku tak velkou hrozbu.

„Šestapadesátimilionová provincie Sin-ťiang, kde budou podniky zavřeny další týden, 24 milionů lidí v Šanghaji, dalších 11 milionů lidí v Chang-čou. Ohromný podíl městské populace je odříznut od světa, což představuje ohromný podíl podniků. Mnoho čínských společností bude muset vyhlásit zásah vyšší moci a zrušit své zakázky,“ přibližuje Perret-Green pro CNBC.

„Pokud má WHO (Světová zdravotní organizace) pravdu a důsledky viru se budou projevovat měsíce, není nepředstavitelné, aby to z čínského růstu ukrojilo přinejmenším jedno procento a z toho celosvětového pak 0,5 procenta,“ odhaduje a dodává: „Ve skutečnosti věříme, že by to mohlo být ještě daleko víc. Propojenost Číny s globální ekonomikou je obrovská. Celosvětový růst zůstane slabý – Světová banka pro tento rok předpovídá pouze 2,5 procenta – a proto není nepředstavitelné, aby Čína uvrhla globální ekonomiku do skutečné recese.“

Za dva měsíce je po všem, uklidňují ostatní

Najdou se nicméně i tací, kteří s názorem Perreta-Greena nesouhlasí. Podle Hartmuta Issela, šéfa investiční kanceláře švýcarské banky UBS, bude ekonomický dopad nového koronaviru pouze přechodnou záležitostí, jež nepotrvá déle než první tři měsíce roku 2020.

„My tyto propady a poklesy vidíme spíše jako příležitost, zejména pokud k nim dojde na rozvíjejících se trzích a v asijských zemích mimo Japonsko,“ řekl CNBC Issel s tím, že čínská vláda se podle něj poučila z obdobných případů z let minulých a daří se lépe jí bránit dalšímu šíření nebezpečného koronaviru.

Jeho tvrzení podporuje také řada amerických analytiků. Ti připomínají, že navzdory spekulacím, podle nichž by se akciové trhy mohly propadnout až o 10 procent, mají americká, ale i další světové centrální banky poměrně účinné mechanismy, jak takové situaci zabránit, a proto i celkový dopad bude o poznání menší, než jak tyto nejčernější scénáře předpovídají.

Čtěte také:

Nový koronavirus se šíří stále rychleji, nakažených je více než dva tisíce

Koronavirus zabil v Číně už 106 lidí, dostal se i do Německa

Glosa: Koronavirus řádí v Číně. CzechTourism očekává nárůst turistů