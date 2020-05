Koronavirus a energetika: pandemie ohrožuje budoucnost obnovitelných zdrojů v Číně a Indii

Globální pandemická situace zasáhla téměř všechny sektory, ani energetika nebyla ušetřena. V rámci znovu obnovení výkonů ekonomik teď hrozí, že Čína a Indie, jedni z největších světových znečišťovatelů, nebudou investovat do obnovitelných zdrojů (OZE) tolik, jako v předešlých letech.

Snižování emisí je celosvětové téma, které je potřeba řešit kolektivně. Pokud některá z velkých ekonomik, jako je Čína, Indie nebo USA nebude investovat do obnovitelných zdrojů, mohou se ostatní státy snažit jakkoli chtějí, ale snižování emisí nebude úspěšné. Právě to v současnosti kvůli koronavirové krizi hrozí.

Čína i Indie se v posledních dekádách intenzivně investovaly do budování obnovitelných zdrojů. Indie dokonce dosáhla svého cíle produkce 20 GW z čisté energie dokonce o čtyři roky dříve než plánovala. Do konce roku 2030 by Indie chtěla dostat produkci energie z obnovitelných zdrojů na téměř třetinu, v současné době se jejich podíl na výrobě pohybuje kolem 23 procent. Výstavba čistých zdrojů se teď však zkomplikovala.

Kvůli celosvětové pandemii byla v důsledku karanténních opatření zpomalena výstavba OZE v Indii, protože stopnutí průmyslu v Číně zastavilo výrobu potřebných komponentů. Indie se chce orientovat na solární způsob produkce energie a tu následně dostat i k nejchudším obyvatelům, kteří jako zdroj mnohdy využívají i spalování dřeva. Solární energie je cenově výhodná, proto vláda věří, že by mohla být pro Indii správným zdrojem energie.

Čína přestává investovat do obnovitelných zdrojů

Čína se nesetkala s podobným ekonomickým propadem po celé dekády. Zároveň je největším producentem i spotřebitelem uhlí na světě, na což jsou navázány statisíce pracovních míst, které ve jméně kompletního obnovení ekonomiky nemohou být zrušeny kvůli přechodu na obnovitelné zdroje.

Koronavirus tak v Číně podtrhne trend, který byl patrný již loni. Peking snižuje investice a dotační podporu obnovitelným zdrojům. Už mezi lety 2018 a 2019 došlo k 39 procentnímu poklesu investic. Důvodem byla právě i zpomalující se ekonomika. Ta se v posledních letech pohybovala kolem meziročního růstu 6,5 procenta, šlo tak o nejpomalejší růst HDP od začátku devadesátých let. Čínští představitelé se tak snaží růst HDP stabilizovat, a proto zřejmě nebudou chtít rušit pracovní místa v uhelném průmyslu.

Vývoj HDP Číny. Zdroj: CC BY-4.0 via World Bank, OECD

Odklon od investic dobře ilustruje čínská společnost Yingli. Tato firma byla ještě před 7 lety největším producentem solárních panelů na světě, v té době sponzorovala i tak významné události jako fotbalová mistrovství světa. Právě kvůli znatelnému snížení státní podpory pro budování obnovitelných zdrojů se Yingli přestalo dařit a v současné době je v platební neschopnosti.

Snižování investic do čisté energie může být pouze dočasné z krátkodobých ekonomických důvodů, avšak z dlouhodobého hlediska jsou obnovitelné zdroje levnější variantou výroby energie, než jsou uhelné elektrárny, které navíc znečišťují ovzduší.

Ve USA naopak navzdory odstoupení od klimatické Pařížské dohody pokračuje posilování segmentu obnovitelných zdrojů. Například v posledních měsících proběhlo 40 kontinuálních dní, kdy objem energie vyprodukované z obnovitelných zdrojů byl vyšší než produkce uhelných elektráren. I Evropská unie do budoucna počítá se snížení emisí a značným rozvojem čisté energie. Je tak na celosvětovém společenství, aby přesvědčily ostatní země o smyslu pokračování ve snahách o redukci emisí CO2.