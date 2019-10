Konica Minolta se přihlásila k naplňování národní strategie umělé inteligence

Konica Minolta podpoří záměr vlády vytvořit v České republice evropský superhub pro umělou inteligenci (AI). Její odborníci se zapojí do naplňování aktivit popsaných v Národní strategii umělé inteligence. Podílet se budou na tvorbě legislativy na národní a Evropské úrovni, jakož i na osvětových a vzdělávacích aktivitách. Silné tržní postavení a inovační produkty Konica Minolta by měly přispět k rychlejšímu zavádění AI technologií do praxe a pomoci splnit vládní cíl být v roce 2022 modelovou zemí pro celou Evropu v automatizaci.

„Historicky první R&D centrum Konica Minolta v Evropě vzniklo před čtyřmi lety v Brně. Více než sto špičkových expertů se tam věnuje vývoji a výzkumu produktů z oblasti inteligentních systémů, jde například o řešení pro automatizaci dat a digitální pracovní prostředí. Je proto zcela přirozené, že se zapojíme do aktivit, které mají Česko transformovat v ekonomiku založenou na přidané hodnotě a chytrých řešeních,“ vysvětlil Matěj Dusík, portfolio manažer odpovědný za aktivity a vývoj v oblasti umělé inteligence skupiny Konica Minolta v Evropě.

„Česká republika má po mnoha letech šanci hrát světový prim. A to právě v umělé inteligenci. Právě AI umí lidem významně zlepšit život, a to v mnoha oblastech, jako je zdravotnictví, školství, komunikace s veřejnou správou, obchod, služby či doprava,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Stát si význam AI uvědomuje, proto mu věnuje mimořádnou pozornost. Mimo jiné jsme už představili národní téma umělé inteligence, podepsali memoranda o spolupráci se špičkovými výzkumnými týmy z univerzit a další chystáme. To vše s cílem zajistit bezpečnou společnost, zjednodušit lidem život a získat pro Českou republiku Evropské centrum excelence.“

V brněnských laboratořích vyvíjejí systémy Konica Minolta pro řízení podnikových procesů, které následně míří do celého světa. Aktuálně pracují na jejich nové generaci, která umožní výrazné snížení provozních nákladů právě díky využívání technologie AI a kognitivní automatizace. Určené jsou zejména pro výrobní podniky, maloobchod a oblast logistiky. R&D týmy tvoří odborníci nejen z tuzemska, ale i ze zemí, jako je Japonsko nebo Velká Británie.

Přístup Konica Minolta k investicím do vývoje v ČR odpovídá ideálnímu scénáři, který si vytyčilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Špičkový český výzkum je klíčovým nástrojem pro naši budoucnost. Dlouhodobě zásadní je pro nás přilákat špičkové talenty ze zahraničí, za kterými přijdou výzkumná centra světových firem a další investice. Na ty naváže rozvoj startupů a inovativních firem v celé ČR. Umělá inteligence se zkrátka neobejde bez té reálné a klíčovým prvním krokem je vybudování Evropského centra excelence v AI v Praze,“ uvedl náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko, jenž se svým týmem strategii AI připravil.

Konica Minolta otevřela v Brně nejen své první R&D centrum v Evropě, ale také jedno ze svých pěti inovačních center na světě. Ve spolupráci s místními partnery, startupy a univerzitami se jeho experti zaměřují na vývoj služeb v oblastech souvisejících se zpracováním dat, bezpečností IT systémů, fungováním virtuálních kanceláří a mobilními aplikacemi. Nově na sebe upozornili vývojem řídicího softwaru k chytrým brýlím AIRe Lens (více zde). V České republice se v těchto dnech dostávají do prodeje jako v jedné z prvních zemí EU. Více informací k tomuto tématu se dozvíte na chystané EURO konferenci – Průmysl a nové technologie II, která proběhne v úterý 5. listopadu v Praze.