Konec pětiletého sváru. Stát se dohodl s Českou zbrojovkou ve sporu o neprůstřelné vesty

Ministerstvo obrany uzavřelo dohodu s Českou zbrojovkou v pětiletém sporu o nákup neprůstřelných vest, kterým se zabývaly i soudy. Podle dokumentu, který ministerstvo zveřejnilo tento týden v registru smluv, se obě strany dohodly na ukončení kupní smlouvy, aniž byla splněna. Zbrojovka se zavázala, že nebude požadovat náhradu škody a ušlého zisku, ministerstvo se omluvilo za své výroky o neschopnosti firmy. Podle Petra Sýkory z tiskového oddělení ministerstva obrany tak soudní spor končí. Obraně ani České zbrojovce z dohody neplynou žádné povinnosti, řekl. Na uzavření smlouvy upozornil server Forces News.

Česká zbrojovka vyhrála v roce 2015 tendr na dodávku 2291 neprůstřelných vest pro českou armádu za 68 milionů korun. Dodávky doprovázely spory mezi ministerstvem a firmou o kontrole výroby vest, kvůli kterým nebylo zboží dodáno. Ministerstvo chtělo po firmě vysokou pokutu, Česká zbrojovka naopak kritizovala postup úředníků. Ministerstvo obrany nakonec od smlouvy odstoupilo a záležitost skončila u soudu. Ten podle serveru Euro.cz na konci loňského roku rozhodl ve prospěch České zbrojovky a odstoupení od smlouvy zrušil. Ministerstvo ale mezitím nakoupilo balistické vesty u jiných dodavatelů.

V nyní uzavřené smlouvě se obě strany dohodly, že na plnění pět let staré dohody nebudou trvat. Česká zbrojovka se zároveň zavázala, že po ministerstvu obrany nebude chtít žádnou náhradu škody a ušlého zisku. Úřad naopak slíbil vzít zpět odvolání proti prosincovému rozsudku soudu a zároveň se České zbrojovce omluvil. „Česká republika – Ministerstvo obrany se tímto omlouvá České zbrojovce a.s. za veřejná prohlášení o její neschopnosti vyrábět vesty ochranné modulární a plnit tak kupní smlouvu. Česká zbrojovka a.s. tuto omluvu přijímá,“ uvádí smlouva.

Podle Sýkory dohoda o ukončení kupní smlouvy znamená, že obě strany nebudou ve sporu pokračovat. „Pro žádnou ze stran přitom z dohody o ukončení kupní smlouvy na dodávky ochranných vest neplynou žádné další povinnosti nebo nároky. Soudní řešení sporu se tak neuskuteční,“ doplnil.

Česká zbrojovka je pro českou armádu významný dodavatel ručních zbraní. V dubnu ministerstvo obrany uzavřelo s firmou rámcovou smlouvu na nákup až 39.000 ručních zbraní za až 2,35 miliardy korun. Společnost armádě dodá útočné pušky Bren 2, pistole CZ P-10 nebo podvěsné granátomety.