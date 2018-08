Konec jídla zdarma pro ajťáky. San Francisco chce zakázat kantýny

Když v roce 2012 přesunul Twitter své sídlo do sanfranciské čtvrti Mid Market, očekávalo se, že to povede k pozvednutí zanedbané části města. To se také do značné míry stalo. Sociální síť brzy následovaly další společnosti jako Uber nebo Square a spolu s nimi i řada restauratérů cílících na početné a obvykle dobře vydělávající zaměstnance technologických gigantů.

Jenže se ukázalo, že gastronomii se na rozdíl od firem v Mid Market úplně nedaří. Jak píše San Francisco Chronicle, řada nadějných podniků skončila jen pár měsíců po otevření a ty přežívající bojují se ziskovostí.

Jednou z příčin je, že se trh poměrně rychle nasytil, ovšem zdaleka ne jen to. Jelikož se jedná převážně o kancelářskou čtvrť, jsou restauratéři závislí právě na obědech pro pracující. Ti se však ve velké míře stravují raději ve firemních kantýnách. „Naše potencionální klientela zůstává ve svých kancelářích, kde dostává velmi kvalitní jídlo, které je navíc zdarma,“ prohlásil Michael Rodriguez, majitel jedné z místních restaurací.

Právě stravování je totiž jedním z benefitů, na které se technologické společnosti snaží nalákat talenty. Firemní kantýny jsou tak obvykle na velmi vysoké úrovni a jídlo gratis. Hlavně jídelny Google si vydobyly skvělé renomé a podle mnohých jsou i důvodem, proč většina nových zaměstnanců začne po nástupu přibírat.

To se však neslučuje s představami sanfranciských politiků, kteří technologickým firmám při přesídlení do Mid Marketu poskytli daňové úlevy a pod oživením čtvrti si představovali něco jiného než armády ajťáků zavřených celý den v kancelářích. Dva z nich, Ahsha Safaí a Aaron Peskin, proto přišli s návrhem zákona, který by kantýny zdarma zakázal. „Neexistuje jiná cesta jak podpořit malé podniky,“ řekl k tomu Safaí.

Neznamená to, že by existující firemní jídelny musely zavřít nebo začít zaměstnancům jídlo účtovat. Návrh se týká pouze nových kancelářských budov, ve kterých i nadále může kantýna být, nesmí být ovšem zadarmo.

Nejedná se přitom pouze o problém San Franciska. Jak upozorňuje německý deník F.A.Z., jídlo zdarma je zakázáno třeba i v novém kancelářském komplexu v Mountain View v Silicon Valley. V Mountain View sídlí třeba Google a v dotčené budově bude mít pobočku Facebook. Jinde se rozhodly samy firmy pro samoregulaci. Soused Twitteru z Mid Makretu, společnost Square zabývající se poskytováním mobilních plateb, svou kantýnu každý druhý pátek zavírá.

