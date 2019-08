Vítězství si za peníze nekoupíš aneb Kolik vlastně už Američané utratili v Afghánistánu

Američtí vojáci - ilustrační foto Autor: Shutterstock

Ačkoliv jsou vojáci Armády Spojených států v Afghánistánu přítomni už bezmála 18 let, jejich boj proti Talibánu jako by snad ani nebral konce. Nyní jim však vysvitla jiskra naděje, a to v podobě rozhovorů mezi oběma znepřátelenými stranami, které probíhají v katarském Dauhá. Pakliže budou úspěšné, mohli by se Američané v brzké době skutečně vrátit domů. Ulevilo by se tak nejen jejich rodinám, ale též peněženkám všech tamních daňových poplatníků.