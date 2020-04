Klíč k silnější koruně? Dostat virus pod kontrolu a nastartovat ekonomiku, ukazují data ze světa

Česká koruna nebyla zdaleka jediným platidlem, jehož hodnota se v důsledku nastupující krize způsobené pandemií nebezpečného koronaviru značně propadla. Podobně na tom byla i řada jiných měn některých vyspělých států v čele s Austrálií, Novým Zélandem či Jižní Koreou. Jak ovšem ukazují nejčerstvější data, všem těmto platidlům se daří pozvolna navracet na úroveň, na níž se pohybovala ještě během února. Čemu konkrétně za to vděčí?

Podle renomovaného zpravodajského webu CNBC mají australský a novozélandský dolar a jihokorejský won dvě věci společné. Zemím, v nichž se těmito měnami platí, se totiž relativně brzy podařilo vypořádat se s nákazou nového koronaviru, a na rozdíl od řady jiných států se jejich hospodářství již pozvolna rozbíhají.

A právě tyto skutečnosti podle oslovených analytiků přesvědčily investory k tomu, aby se nebáli se zmíněnými platidly opět začít obchodovat, což se pochopitelně následně odrazilo i na jejich hodnotě.

„Nový Zéland a Austrálie jsou velmi efektivní v kontrole covid-19 a už začaly restartovat své ekonomiky,“ uvedla podle CNBC uznávaná forexová traderka a šéfka strategie devizových trhů ve společnosti BK Asset Management Kathy Lienová.

„V Austrálii vyletěl dolar vzhůru navzdory slabšímu PMI (indexu nákupních manažerů) poté, co premiér Morrison řekl, že směřují z hlediska covid-19 k bezpečné ekonomice,“ vysvětlila a dodala: „Skutečnost, že jsou tyto země připraveny restartovat svoji aktivitu po tom, co se jim podařilo dostat covid-19 pod kontrolu (a nikoliv předtím), znamená, že jsou na kilometry před Spojenými státy, co se týče ekonomické obnovy, a to by se mělo pozitivně podepsat na jejich měnách.“

Ostatně, ukazují to i sama čísla. Zatímco ještě v polovině března si mohli lidé v Canbeře, Sydney či Melbourne obstarat jeden americký dolar (USD) za více než 1,72 dolaru australského (AUD), nyní se směnný kurz pohybuje na hranici okolo 1,55 USD/AUD.

Vývoj měnového kurzu australského dolaru ve vztahu k tomu americkému, zdroj: Trading Economics

A v podstatě téměř jako přes kopírák vypadá situace i v případě novozélandského dolaru (NZD). I na Jižním a Severním ostrově totiž šlo v polovině března pořídit americký dolar za přibližně 1,73 toho novozélandského, zatímco na konci dubna byla americká měna o zhruba 10 centů levnější, jak ukazují data.

Vývoj měnového kurzu novozélandského dolaru ve vztahu k tomu americkému, zdroj: Trading Economics

Podle specialisty na devizové trhy Johna Bromheada ze společnosti ANZ Research pak australskému a novozélandskému dolaru pomáhá i skutečnost, že obě země vyvážejí své výrobky do států, jejichž hospodářství se také už pozvolna probouzí k životu. Největším obchodním partnerem ze zahraničí je totiž jak v případě Canberry, tak Wellingtonu Čína, která v uplynulých týdnech vzhledem k čím dál pozitivnějším číslům ruší jedno omezující opatření za druhým a opět se snaží rozhýbat kola své ekonomiky.

Ovšem také jihokorejský won (KRW) ve sledovaném období významně upevnil svoji pozici, a to z původních 1 263 USD/KRW na aktuálních 1 217 USD/KRW, což znamená posílení o bezmála čtyři procenta.

Vývoj měnového kurzu jihokorejského wonu ve vztahu k americkému dolaru, zdroj: Trading Economics

Právě politika Soulu v oblasti postupného rozvolňování je přitom řadou expertů doporučována coby jakýsi vzor pro ostatní, neboť se jedná o zemi, která sice v raných fázích epidemie patřila mezi nejpostiženější vůbec, ale které se zároveň podařilo během několika málo týdnů v podstatě zcela navrátit do normálu. Jak připomíná CNBC, obchody jsou v Jižní Koreji již otevřeny, restaurace jakbysmet a lidé se vrátili do práce.

Jak zareaguje koruna?

Také česká ekonomika se v posledních dnech pomalu, ale jistě probouzí k životu. V rámci další vlny vládních rozvolňovacích opatření se v pondělí opět otevřely obchody s výměrou do 2,5 tisíce metrů čtverečních, fitness centra, a dokonce i největší tuzemská automobilka Škoda Auto už znovu spustila výrobu ve všech třech zdejších závodech.

Nabízí se proto otázka, zda i česká měna (CZK) bude v nadcházejících dnech následovat australský a novozélandský dolar, respektive jihokorejský won, a upevní svoji pozici vůči hlavním světovým měnám, či se rovnou vrátí na slibnou úroveň z předkrizové doby, kdy jedno euro stálo v přepočtu cca 24,8 koruny a americký dolar něco kolem 22,4 koruny.

„Tak, jak je pro australskou, novozélandskou a ostatně i jihokorejskou ekonomiku charakteristická silná obchodní orientace na Čínu a jihovýchodní Asii, tak je pro české hospodářství typická obchodní vazba na Německo a eurozónu. A to s sebou samozřejmě nese důsledky i pro kurz české měny,“ řekl redakci Eura analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák s tím, že „nezbytnou podmínkou pro posilování koruny je nejen restart české ekonomiky, ale zároveň i normalizace ekonomického života v eurozóně“.

Vývoj měnového kurzu české koruny ve vztahu k americkému dolaru a euru, zdroj: Trading Economics

Ve svých odhadech ohledně budoucího vývoje kurzu vůči některým světovým měnám proto zůstává opatrný. K hodnotám z poloviny letošního února by se dle jeho názoru česká koruna mohla teoreticky navrátit až příští rok.

„Do konce druhého čtvrtletí je pravděpodobnějším scénářem spíše stabilizace kurzu koruny na současných úrovních, tzn. vůči euru v rozmezí 26,80 – 28 CZK/EUR a vůči americkému dolaru v pásmu 24,40 – 26 CZK/USD. Ve druhé polovině roku poté koruna může začít posilovat a smazávat březnové ztráty, avšak nad ,předkoronavirové‘ úrovně se do konce letošního roku podle mě nepodíváme,“ uzavřel Novák.

Zdroj: www.cnbc.com, www.tradingeconomics.com