Kde sázet, když se nic nehraje? Bookmakeři obrátili pozornost k esportu

Spolu s tím, jak pandemie koronaviru vyřadila ze hry téměř všechna sportovní utkání, zažívají sázkařské společnosti ale i ti, kteří se sázením baví, nebo si přivydělávají, černé dny.

V sázkařském byznysu se obvykle točí miliardy dolarů, všímá si časopis Wired. Co ale, když jsou sázkaři i sportovci uvězněni doma kvůli řádící pandemii a promazaná kolečka sázkových kanceláří a online operátorů hrozí zadrhnutím?

„Je to masakr. Objem sázek na pravidelné zápasy klesl zhruba o 80 procent, jako by nezbylo vůbec nic, na co by se dalo ještě sázet,“ sdělil Wired Ebbe Groes, výkonný ředitel internetové firmy EveryMatrix poskytující softwarová řešení pro online sázkové kanceláře.

Oproti fyzickým sportovním a společenským aktivitám však v důsledku koronaviru zažívají „zlatý věk“ počítačové hry, informuje portál The Daily Beast. Steam, populární platforma pro kupování a hraní videoher, zaznamenala předposlední březnový víkend rekordní počet 20 milionů uživatelů. Roste i vytíženost internetu, přičemž mnoho z nárůstu jde na vrub právě hraní online či sledování seriálů.

Spolu s tím kvete i živě přenášené hraní počítačových her na internetových platformách YouTube či na přímo pro hráče určeném Twitchi. Týká se to i kompetitivního soutěžení, takzvaného esportu, na jehož výsledky lze v online prostředí i sázet.

A právě na tuto oblast Groesova firma i další operátoři online sázek v současné době koronavirových karantén obrací svou pozornost. Zdá se, že se to vyplácí.

Za méně než měsíc od propuknutí koronavirové pandemie se objem dolarů prosázených prostřednictvím firmy EveryMatrix na utkání v počítačových hrách zdesetinásobil. Před propuknutím nákazy přitom představovaly sázky na esporty pouhé jedno procento celkových sázek, které společnost registrovala. Nyní představují 35 procent, uvádí Wired. Nejtypičtější sázkou je přitom podle Groese částka 25 dolarů (zhruba 615 korun) nezávisle na tom, zda se jedná o klasický sport, či videohry.

Exponenciální růst

Exponenciální nárůst sázek na zápasy v počítačových hrách zaznamenaly od začátku koronavirové pandemie i další operátoři online sázek jako Draftkings, Betway či Loot.bet. A to navzdory tomu, že jak Wired poznamenává, byla jejich očekávání na růst v tomto segmentu před začátkem koronakrize poměrně střízlivá.

Společnost Draftkings, která se zaměřuje na virtuální sportovní utkání, jež se v reálném světě sice neodehrají, ale jsou vypočítána na základě statistických údajů a výkonnostních kvalit reálně existujících sportovních týmů, zaznamenala až dvacetinásobný nárůst popularity sázek na virtuální zápasy esportových týmů.

Nárůst v objemu sázek o 20 procent v závěsu koronavirové pandemie zaregistroval i portál Loot.bet, který se zaměřuje výhradně na esport. Podle firmy v roce 2019 činily sázky na živě odehraná utkání v počítačových hrách 75 procent celkového objemu vsazených peněz. Letos v březnu jejich podíl narostl na 83 procent. Příčinou nárůstu je prý velký počet fanoušků počítačových her uzavřených v domácí karanténě.

18. března, v závěsu čerstvého zrušení britské fotbalové Premier League právě kvůli koronaviru, zaznamenala 54procentní nárůst nově registrovaných sázkařů i online sázkařská esport platforma Luckbox. Nárůst byl globální a podle firmy se neomezoval jenom na registrace hráčů, ale i na objem sázek. Průměrná vsazená částka se od února takřka zdvojnásobila, sdělil portálu Esportsinsider ředitel firmy Quentin Martin, podle kterého mají firmy podnikající v esportu štěstí, že mohou z větší části v době koronakrize fungovat jako obvykle.

Podle Kevina Wimera, ředitele marketingu online sázkařské společnosti Rivalry, je vidět, že se do segmentu esportu vlivem současné krize snaží zapojit i sázkařské kanceláře, které v této oblasti v minulosti nebyly příliš aktivní.

Tomu, že se do světa sázení videohry v souvislosti s pandemií a rušením sportovních utkání, pomalu vrhají i sázkaři ze staré školy navyklí sázet na reálné sporty, nasvědčuje i narůstající popularita sázení na zápasy v kompetitivních sportovních hrách.

Podle webu Esportsinsider putuje většina všech online sázek na počítačové hry, až 85 procent, na trojici nejpopulárnějších online her: střílečku Counter Strike: Global Offensive, League of Legends a Dota 2. Operátoři online sázek nicméně v závěsu pandemie registrují zvýšený zájem o sázky ve sportovních hrách, které mezi kovanými hráči počítačových her nebývají obvykle tak populární.

Loot.bet, výhradně esportový sázkařský portál, uvedl, že v uplynulém měsíci zaznamenal objem sázek na fotbalovou simulaci FIFA 20, který přesáhl celkovou výši prostředků, které hráči prosázeli na trojici populárních počítačových her Starcraft 2, Call of Duty a Overwatch dohromady, přičemž se jedná o trojici her, které mají stabilní fanouškovskou a diváckou základnu.

Zprostředkovatel online sázek SickOdds zaměřující se právě na esport zaznamenal v posledních dvou týdnech v březnu celkem 200procentní nárůst u titulů jako FIFA či F1 Esports či dalších nehráčské veřejnosti přístupných titulů jako například Call of Duty.

Podobný trend zaznamenala i jeho konkurence OddsMatrix, kde se jednalo o nárůst sázek u počítačových her fotbalové FIFA a basketbalové simulace NBA 2K. Na tyto dva tituly připadalo až 80 procent všech sázek, které firma v segmentu esportu registrovala.

Podle Wired může být přechod od tradičních sportovních utkání k esportům pro některé tradiční sázkaře komplikovaný i v tom, že nemusí úplně rozumět mechanice či technice hry. Zatímco basketball a fotbal se na střední učili skoro všichni během tělesné výchovy, učitelé informační výchovy pravidla Starcraftu 2 svým studentům asi nevysvětlovali, poznamenává časopis. Preferují tak přístupnější hry, například ty sportovní nebo právě střílečky.

Sázky od roku 2016

Sázení na výsledky zápasů počítačových her není samo o sobě ničím novým. Poprvé se objevilo kolem roku 2016, přičemž podle expertů stála za zrodem sázek týmová střílečka Counter-Strike: Global Offensive, pokračovatel legendárního Counter Strike, ve kterém proti sobě bojují dva týmy hráčů v roli policejních složek a teroristů.

Counter Strike je rovněž výborný velvyslanec celého esportu, a to vzhledem k jeho přístupnosti oproti hrám typu Dota 2 nebo League of Legends. Hodně lidí v životě už nějakou 3D střílečku hrálo, takže ovládání je intuitivní, píše Wired.

Ani sázení na videohry se nevyhnulo kontroverzi, když v minulosti vyšlo najevo, že se sázek na jednotlivé turnaje účastnily dokonce jedenáctileté děti. Loni pak právě sázení na Counter Strike: Global Offensive čelilo skandálům kvůli umělé manipulaci s výsledky jednotlivých zápasů, podobně jako dříve právě i Dota 2.

Sázení na počítačové hry se zatím ekonomické dopady koronavirové krize vyhnuly, píše Esportsinsider. Turnaje a zápasy v hrách mezi jednotlivými týmy se v minulosti sice odehrávaly živě, celé odvětví však zvládlo přechod do online prostřed poměrně dobře, dodává web. V odvětví se točí stále více peněz. Podle odhadů by globální trh se sázením na kompetitivní počítačové hry měl na konci roku 2020 dosáhnout objemu 17,2 miliard dolarů (více než 421 miliard korun).

Co se týče ekonomiky, současná situace by mohla investory navádět k domněnce, že esport zaplní prázdné místo po v současné době hybernovaném světě velkého sportu. Nadšení krotí Chris Grove, analytik z agentury Eilers & Krejcik Gaming zkoumající trh v odvětví hazardního hraní, a to s poukazem na rozjíždějící se ekonomickou krizi v souvislosti s opatřeními proti koronaviru.

Podle Grovea se totiž budou lidé vlivem ekonomické nepřízně spíše snažit peníze ušetřit, než je sázet. „Mnoho lidí bude vlivem ekonomického tlaku kvůli koronaviru tlačeno k tomu, aby peníze, které by vsadili, raději přesměrovali na nějaké pro ně aktuálně naléhavější účely,“ říká Grove s tím, že lidé budou v případě jakékoliv finanční nepřízně na své straně jako první osekávat právě výdaje za sázky.

