Každý si dělá, co chce. A na to může Evropa doplatit, říkají o letošní turistické sezóně experti

Rozdílná a často i poněkud matoucí pravidla pojednávající o tom, čeho všeho se musejí turisté během blížících se letních prázdnin vzhledem k přetrvávající pandemii koronaviru vyvarovat, mohou některé tradiční evropské dovolenkové země přijít velmi draho. A to jak ve prospěch ostatních členů EU, tak i států ležících na opačné straně světa.

Ačkoliv se ještě na začátku letošního jara dlouhou dobu zdálo, že ve zbytku roku 2020 se za hranice své domoviny jen tak někdo nepodívá, události posledních dní naznačují, že by hlavní turistická sezóna mohla být přeci jen alespoň zčásti zachráněna. Nyní to skoro vypadá tak, jako by se jednotlivé evropské země předháněly v tom, která z nich toho cizokrajným návštěvníkům dovolí víc. Jenže právě to je podle Eduarda Santandera, šéfa Evropské komise cestovního ruchu (ETC), špatně.

„Čeho se obávám… je nedostatek standardizace, nedostatek harmonizace,“ řekl Santander zpravodajskému webu CNBC.

Je sice pravdou, že Evropská komise (EK) během uplynulého týdne zveřejnila detailní návod toho, jak a při dodržení kterých opatření by podnikatelské subjekty působící v turistickém odvětví měly své obchodní aktivity opětovně nastartovat, konečné slovo nicméně přenechala vládám jednotlivých zemí, přičemž každá z nich se k dané problematice pochopitelně postavila trochu jinak.

„Pokud plánujete jet do Itálie, setkáte se zde s daleko propracovanějšími a komplikovanějšími (bezpečnostními) protokoly než v Řecku či Španělsku – to by mohlo vytvořit komparativní výhodu, nebo nevýhodu, pokud se k tomu některé vlády postaví velmi vlažně a jiné naopak velmi přísně,“ vysvětlil šéf ETC.

Léto jako žádné jiné

Při představování svého plánu, který mimo jiné počítá s nošením roušek, minimálním kontaktem mezi hosty a hotelovým personálem či rezervacemi v restauracích nebo do bazénů, se Komise nechala podle CNBC slyšet, že letošní léto „bude jako žádné jiné“. Bohužel však v negativním slova smyslu, neboť pracovníci ECT již před časem uvedli, že většina evropských zemí očekává ve srovnání s rokem 2019 propad v počtu celkových zahraničních příjezdů o 30 až 40 procent.

Komu hraje evropský chaos do karet?

Vztaženo na konkrétní státy, zatímco do Itálie a Španělska letos podle předběžných odhadů zamíří o 31, respektive 34 milionů cizinců méně, v případě sousední Francie se toto číslo propadne dokonce až k hranici osmatřiceti milionů.

„Pokud se na ten problém podívám z globálního hlediska, mám trochu obavy,“ přiznala zmíněnému webu šéfka řetězce BWH Hotel Group v Itálii Giovanna Manziová.

„Bohužel, chybí nám konzistence, protože si každá země dělá, co chce, což nám pochopitelně nijak nepomáhá,“ dodala s tím, že právě na takováto zaváhání čekají další oblíbené turistické destinace v čele s USA a Čínou, které by se díky uceleným pravidlům mohly v důsledku současné pandemie stát v očích váhajících dovolenkářů najednou o poznání atraktivnější než dříve.