Každý čtvrtý Čech se obává o práci, pětina si hledá nové zaměstnání

„I když firmy stále intenzivně nabírají, v některých oborech již začíná být patrná stagnace. Díky automatizaci také firmy začínají hledat pracovníky jiných profilů než dříve, a tak lidem na určitých pozicích může skutečně hrozit i ztráta zaměstnání. Nejde přitom zdaleka jen o nekvalifikovanou manuální práci, robotizace se týká ve velké míře mechanických administrativních činností,“ uvedla manažerka české pobočky Randstadu Alžběta Honsová.

Největší obavy o ztrátu práce mají lidé pracující ve výrobě potravinářských výrobků (20 procent), distribuce a obchodu (15 procent) a v sektoru těžebního průmyslu a energetických firem (14 procent).

Z průzkumu dál vyplynulo, že míra fluktuace je mírně vyšší u mužů (18,6 procenta) než u žen (17 procent). Nejvyšší podíl těch, kteří měnili práci (31 procent), připadá na věkovou kategorii 25 až 34 let a tradičně na nejmladší kategorii zaměstnanců ve věku 18 až 24 let (30 procent). S rostoucím věkem fluktuace zaměstnanců výrazně klesá (kategorie 35 až 44 let 12 procent, 45 až 54 let 13 procent a 55 až 67 let 8,5 procenta).

Velký úklid: největší české banky propustí 1500 úředníků

Jako nejčastější důvod pro změnu zaměstnavatele uvedli respondenti získání lepších podmínek (40 procent), nespokojenost se zaměstnavatelem (27 procent) a touhu po změně (18 procent). Co se týče oborů, největší fluktuace byla ve výrobě potravinářských výrobků.

„Výrobní provozy v potravinářském oboru nevynikají atraktivní mzdovou nabídkou, a jakožto sezonní výroba navíc pracují s poměrně velkou částí dočasných zaměstnanců, proto je míra fluktuace vyšší,“ uvedla Honsová. Zaměstnavatele v tomto oboru podle ní čeká ještě větší tlak na úpravu mzdy i pracovních podmínek.

Aktuálně aktivně hledá novou práci šest procent dotazovaných a 14 procent po nových pracovních nabídkách a příležitostech pokukuje. Nové zaměstnání nyní hledají nejčastěji lidé z oboru těžebního průmyslu a energetických firem (28 procent) a z výroby potravinářských výrobků (20 procent). „Větší aktivitu na trhu práce očekáváme zase v polovině prvního čtvrtletí. Nyní se lidé pomalu ladí do vánoční nálady a ta obvykle hledání nové práce nenahrává,“ doplnila Honsová.

Přečtěte si také: