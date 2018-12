Karlovarské minerální vody musí kvůli spojení s Pepsi prodat značku Toma

Karlovarské minerální vody podmínku antimonopolního úřadu akceptovaly. „Přesun výroby ledového čaje neovlivní celkovou produkci závodu Dobrá voda a nebude mít dopad ani na zaměstnance, kteří zde pracují. Ani naši spotřebitelé nepřijdou o svůj oblíbený výrobek, budou si jej moci i dále vychutnat, ač pod jiným jménem. Pro pokračování podniku Toma zajistíme dobré podmínky,“ uvedl dnes generální ředitel KMV Alessandro Pasquale.

Podle generálního ředitele konkurenčních firem Ondrášovka a Karlovarská Korunní Libora Duby není v rozhodnutí definovaný způsob prodeje. Není tak podle něj ošetřené to, že by po čase, pokud odštěpenému závodu klesnou tržby, si ho nemohly Karlovarské minerální vody znovu koupit, jako tomu udělaly u Hanácké kyselky. „Součástí odprodeje není obchodní značka Toma - pouze licence, což bude mít na hodnotu případné koupě zásadní vliv,“ dodal Duba. Ondrášovka by měla o závod teoreticky zájem, je však podle něj nutné ještě prozkoumat podmínky licencí. Cenu závodu odhadl na nižší stovky milionů korun.

Úřad o podmíněné fúzi rozhodl už na konci října. „Spojení soutěžitelů vzbuzovalo vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže plynoucí z rozšíření aktivit skupiny KMV při výrobě a velkoobchodním prodeji značkových neochucených a ochucených vod a značkových RTD (ready-to-drink) čajů,“ uvedl tehdy předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Duba kritizoval i délku času, který před zveřejněním rozhodnutí uplynul. Firma za posledních 41 dní několikrát vydání rozhodnutí se závazky urgovala, naposledy toto pondělí. Na postup úřadu podala firma stížnost.

Cukr je out. Coca-Cola hledá své místo v éře bio limonád

„Fúze byla povolena v říjnu, to bereme jako skutečnost. Dnešní opožděné zveřejnění závazků mnoho světla nepřineslo. Slovní spojení 'obchodní tajemství', tedy 'nebude zveřejněno', je v závazcích uvedeno 41krát. Jinými slovy, závazky zveřejněny nebyly. Úsměvné. Smutné,“ uvedl šéf Kofoly Daniel Buryš. KMV podle něj mají před prodejem Tomy do ní částečně investovat, podmínky prodeje jsou ale také zastřené obchodním tajemstvím. „Ocenění prodávaného podniku bude velmi náročné. Značka Toma se skládá z džusů, které KMV prodat nemusí, vody a ledových čajů teprve v příštím roce uvedených na trh. Budování značky Toma spoluvlastněné přímým konkurentem bude pro nabyvatele velkým oříškem,“ dodal Buryš.

V transakci, kterou ÚOHS posuzoval, šlo o nákup jak české, tak slovenské pobočky PepsiCo a také o maďarská aktiva společnosti nadnárodní skupiny PepsiCo Inc. Slovenské a maďarské úřady již dříve fúzi povolily, ÚOHS však zjistil, že spojením firem by získaly KMV převahu na trhu s ledovými čaji. Proto podmínkami stanovil, že musí výrobu tohoto segmentu pod vlastní značkou omezit.

Karlovarské minerální vody Skupina KMV, kterou vlastní italská rodina Pasquale, je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě. V Česku vyrábí vedle minerální vody Mattoni pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka. Své produkty vyváží do 20 zemí. KMV mají 11 závodů, z toho sedm v Česku. Pracuje pro ně 2400 zaměstnanců a mají obrat kolem 12,5 miliardy korun.

Česká PepsiCo se loni po dvou letech ve ztrátě dostala do zisku 654 tisíc korun. Tržby jí vzrostly meziročně o 355 milionů na 2,75 miliardy korun.

