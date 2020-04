Je lepší koupit akcie cestovek, nebo aerolinek? Experti varují před unáhlenými investicemi

Jakkoliv mohou být z ekonomického hlediska nadcházející měsíce, potažmo roky nepříznivé, vždy se najde někdo, komu se podaří nastalé situace využít a vydělat na ní. Nejinak je tomu přirozeně i dnes. S tím, jak akciové trhy kolísají, objevují se stále noví a noví investoři, kteří zkoušejí své štěstí. Řada z nich sází především na ta odvětví, jež se v uplynulých dnech v návaznosti na přijímaná opatření ze strany jednotlivých států ocitla na samém dně. Je to ale skutečně ta správná cesta, jak uspět?

V souvislosti s pandemií nebezpečného koronaviru se kulturní život lidí na celém světě bez nadsázky zastavil. Spousta zemí uzavřela své hranice, uzemněná letadla už není vzhledem k jejich rozsáhlému počtu kam parkovat a při vyřknutí slov „výletní loď“ se mnohým na místo luxusní plavby kdesi v Karibiku spíše jako první vybaví záběry na bezmocné pasažéry nedobrovolně vězněné na palubách dříve tolik obdivovaných plavidel.

Není proto divu, že akcie společností působících v rámci cestovního ruchu, respektive v zábavním průmyslu, zaznamenaly v uplynulých dnech významný propad. V jistých případech pak nastalá situace zašla ještě o poznání dál a na místo „pouhého“ poklesu tržní hodnoty došlo rovnou k ukončení provozu některých zaběhlých podniků. Příkladem jsou třeba německé nízkonákladovky Germanwings, o jejichž konečném osudu v úterý rozhodlo vedení mateřské společnosti Lufthansa.

Jako na houpačce

Protože se ale nálada na akciových trzích mění z hodiny na hodinu, a mnohdy stačí jedno dvě prohlášení, potažmo rozhodnutí managementu té které firmy, aby hodnota takových podniků najednou vzrostla klidně i několik desítek procent, může být investice do těchto aktiv leckdy velice nevyzpytatelnou záležitostí.

Přesně to se nyní děje s akciemi Cinemaworldu, druhého největšího řetězce kin na světě. Ty totiž, jak připomíná zpravodajský server BBC, zaznamenaly během úterka na londýnské burze devětačtyřicetiprocentní nárůst. A stačilo přitom jediné, a sice aby se jeho šéfové vzdali svých platů a bonusů a současně přehodnotili záměr na výplatu dividend za poslední čtvrtletí loňského roku, čímž dali veřejnosti signál, že mají plán, jak tuto nelehkou dobu navzdory uzavřeným sálům přečkat.

Ostatně, něco podobného, byť přeci jen v o poznání menším měřítku, se ve stejný den povedlo i další významné firmě, kterou opatření na zmírnění pandemie koronaviru tvrdě zasáhla. Akcie společnosti Carnival, britsko-amerického provozovatele obřích výletních lodí, si polepšily o úctyhodných 22 procent poté, co se objevil nový saúdskoarabský investor a získal v ní menšinový podíl.

Vývoj akcií společností Carnival, zdroj: Trading Economics

S návratností investice rozhodně nelze počítat ihned

Vzhledem k oběma výše zmíněným případům by se možná chtělo věřit, že tyto a další společnosti působící v zábavním průmyslu, respektive v odvětví cestovního ruchu, již tak mají to nejhorší za sebou, a nyní půjde jejich hodnota opět už jen strmě vzhůru. Jenže právě to by podle některých zkušených investorů mohl být velký omyl. Doba, kdy se znovu stanou ziskovými, a kdy se tudíž lidem jejich počáteční investice začne navracet, může být ještě hodně vzdálená.

„Akcie firem ze zábavního a turistického průmyslu se vynořují ze tmy. Ale i když se lidé postupně do kin vrátí, tržby budou narůstat jen zvolna, protože filmoví nadšenci i celé odvětví budou respektovat instrukce týkající se udržování si společenského odstupu,“ cituje BBC Stephena Innese, experta na strategii globálních trhů ze společnosti AxiCorp. „To poslední, co si takový řetězec může dovolit, je být obviněn z toho, že se stal dalším super přenašečem.“

A podobně vidí situaci, i pokud jde o již zmíněné aerolinky, respektive ochotu lidí cestovat dopravními letadly, jakmile to bude technicky vzato možné.

„Zůstává spousta otázek ohledně toho, jak moc dychtiví budou turisté po tom, aby nastoupili na uzavřené paluby letounů, i když už pandemie poleví,“ říká Innes v reakci na úterní 15procentní nárůst akcií společnosti Easyjet, jejíž investory uklidnila skutečnost, že si tento nízkonákladový dopravce zajistil od britské vlády provozní půjčku ve výši 600 milionů liber (cca 18,5 miliardy korun).

Vývoj akcií společnosti Easyjet, zdroj: Trading Economics

Největší známou neznámou zůstává sám virus

Podle Bruce Panga z finanční společnosti China Renaissance Securities je řada nových investorů vzhledem k současné situaci až nepřiměřeně optimistická. „Lidé se teď snaží identifikovat rizika a příležitosti, a nakonec uvěří, že se jim to podařilo. Ale pro trhy a finanční profesionály je stále největší známou neznámou onen virus,“ tvrdí Panga.

Jeho slova ostatně potvrzuje i hlavní ekonomka ING Bank pro oblast Velké Číny Iris Pangová. Na otázku, jak dlouho potrvá, než se poptávka v tradičních podnikatelských oblastech vrátí do normálu, odpověděla. „Řečeno ve zkratce, nadále je to špatné pro aerolinky, nadále je to špatné pro mezinárodní hotely a jen trochu pozitivnější je to pro (odvětví) domácích volnočasových aktivit. Stále je ale příliš brzy na to říct, kdy se pravidla týkající se plošného uzavření (většiny podniků) a udržování společenského odstupu uvolní.“

Zdroj: www.bbc.com, www.tradingeconomics.com