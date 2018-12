Jaromír Heřmanský: Manažeři už nechtějí klasiku, segment manažerských vozů směřuje k originalitě a atraktivnosti

Co stojí za úpadkem tohoto prestižního segmentu a jaké má skupina PSA produkty na jeho oživení, jsme si povídali s Jaromírem Heřmanským, ředitelem B2B pro značky Peugeot, Citroën a DS v ČR.

„Trh manažerských vozy je pod tlakem různých konkurenčních nabídek, zejména pak SUV. Poptávka po vozech SUV výrazně roste. Je to pochopitelné, protože tyto vozy jsou aktuálně v módě, vzhledově atraktivní, jsou považovány za bezpečnější a mnoha zákazníkům vyhovuje vysoký posez, což může být pohodlnější pro nastupování do vozu i jeho řízení,“ říká Jaromír Heřmanský.

Snížení zájmu o klasické vozy segmentu D, tedy sedany a kombi, a přesun zákazníků do jiných kategorií postihl i značku Peugeot, která patří do vašeho portfolia. Za loňský rok se u modelu Peugeot 508 prodeje propadly o 40 % pro kombi a pro verzi SW dokonce o 60 %. Přesto se Peugeot rozhodl tento segment neopustit, naopak přišel s novým modelem.

Ano, od letošního září je v prodeji na českém trhu Peugeot 508. Jeho původní generace však nebyla žádným propadákem. Ve světě se ho prodalo takřka půl milionu kusů a byl po mnoho let nejprodávanějším francouzským sedanem v Evropě, daleko před Citroënem C5, Renaultem Laguna nebo Talisman. Jeho nástupce – nový Peugeot 508- má však se svým předchůdcem jen málo společného. Přinesl velice atraktivní design kombinující reprezentativnost se sportovními prvky. Do šedi manažerského segmentu vnesl nové principy a evidentně má velký potenciál sem opět přitáhnout nové zákazníky. Ostatně jejich zájem to jasně potvrzuje. V Evropě registrujeme už více než 3000 objednávek, a to je vůz v prodeji jen několik týdnů. Největší šanci máme u firemních klientů, které označujeme jako user-chooser, to znamená, že manažer si může zvolit značku a model vozu v rámci firmou stanoveného rozpočtu.

Jak se na tento netradiční model tváří leasingové společnosti? Je známo, že ty stanovením výše splátek ovlivňují poptávku po firemních vozech.

Reakce leasingových společností je vynikající. Peugeot 508 má velmi příznivou zůstatkovou hodnotu, což snižuje měsíční splátky a náš model si tak stojí ve srovnání s konkurencí velmi dobře.

Na automobilovém trhu dochází v současné době k odklonu od dieselových motorů. Firemní klienti diesel ale vždy preferovali. Podlehli i oni tomuto benzínovému trendu?

Ano, sice ne tolik jako soukromé osoby, ale snížená poptávka po dieselech je patrná i u firem. Často neopodstatněná a často na úkor spotřeby či jízdního komfortu. Například u velkých SUV bývá diesel po všech stránkách lepší volbou. Peugeot 508, jakožto manažerský vůz, nabízí více dieselových než benzínových motorů a předpokládá se, že se v Evropě prodá 77 % naftových vozů a jen 23 % benzínových. Přesto je benzínový motor PureTech 225 u tohoto vozu skvělou volbou, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.

Jak se podíl benzín – diesel změní po nástupu hybridů? Peugeot plánuje u modelu 508 benzínový Plug- in hybrid už příští rok. A jaká je obecně poptávka firemních klientů po hybridech?

Nedá se říci, že by ve firmách uživatelé vozů primárně vyžadovali hybridy. Často je volba těchto a jiných alternativních pohonů součástí korporátní politiky a společenských závazků firem vzhledem ke snižování dopadu firemních aktivit na životní prostředí. V dohledné době se ale dá očekávat mohutný nástup hybridů. V Evropě se v roce 2020 u modelu Peugeot 508 odhaduje 14 % vozů s pohonem Plug-in hybrid, v roce 2021 dokonce 30 %. Bude to pochopitelně na úkor dieselových motorů. V ČR ovšem takto razantní nástup hybridů nepředpokládáme. Nenahrává tomu ani současná legislativa ani rating leasingových společností z hlediska zůstatkových hodnot.