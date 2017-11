Japonská ekonomika pokračuje v neustálém růstu. Už sedm čtvrtletí za sebou

Japonská ekonomika ve třetím čtvrtletí pokračovala v růstu, a to již sedmé čtvrtletí za sebou. Je to nejdelší nepřerušený růst za 16 let. Hrubý domácí produkt (HDP) se v celoročním přepočtu zvýšil o 1,4 procenta. Tempo růstu sice zpomalilo z 2,6 procenta v období duben až červen, překonalo však očekávání.