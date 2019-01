Jančurovy vlaky začaly loni vydělávat. RegioJet hlásí zisk téměř 100 milionů

Ttržby z jízdného loni dosáhly téměř 1,5 miliardy korun. Jak sdělil webu Euro.cz mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj, v minulém roce přepravily vlaky RegioJetu na všech svých linkách 9,7 milionu cestujících. Ve srovnání s rokem 2017 se jedná o meziroční nárůst o 29 procent. Z tohoto počtu cestovalo 5,9 milionu osob na dálkový trasách z Prahy na Ostravsko, do Košic, Bratislavy a Vídně.

Výše zmíněné linky nejsou dotované, RegioJet na nich jezdí za tržní ceny (nepočítáme-li loni zavedené slevy pro děti, mládež a seniory hrazené státem). „Naše nedotované vlaky jsou ziskové na všech linkách, kde jezdíme – včetně nově zavedených spojů na trase Praha – Brno – Vídeň. Ty vyjely přibližně před rokem a po roce provozu je jejich ekonomika v plusu,“ uvedl k výsledkům majitel společnosti RegioJet Radim Jančura.

V příštích letech chce Jančura proniknout i do oblasti provozování vlakových spojů objednávaných ministerstvem dopravy a krajskými úřady. Od letošního prosince by měl po dobu osmi let provozovat linku Brno – Přerov – Ostrava – Bohumín. Kromě toho RegioJet zvítězil také v poptávkovém řízení na provoz regionálních vlaků na vybraných tratích v Ústeckém kraji.

Podle dřívějšího vyjádření Radima Jančury se podařilo loni vrátit do zisku i provoz žlutých autobusů značky RegioJet. Ty musejí čelit sílící konkurenci zelených autobusů jezdících pod značkou Flixbus. RegioJet svého soupeře obviňuje z cenového dumpingu.

