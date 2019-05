Jako zuby zmije. Pilana Wood prorazila ve světě s profesionálními pilami

Ruční pily se v Hulíně vyráběly už v roce 1934. Firmu s názvem První moravská továrna na pily a nástroje tehdy založil podnikatel Josef Studeník a začal se specializovat na truhlářské nářadí. Ve znaku firmy se objevila zmije – Josef Studeník tím chtěl demonstrovat, že pily z její produkce jsou ostré stejně jako zuby jedovatého hada.

Výroba se postupně rozšiřovala, firma začala mít úspěch i v zahraničí a ještě před druhou světovou válkou v ní pracovalo přibližně tisíc lidí. V průběhu jednoho z nejtemnějších období československé historie, tedy v letech 1939–1945, se Josefu Studeníkovi podařilo získat odbytiště mimo jiné i v západní Evropě. Údajně tehdy také zaměstnával osoby, které chtěl uchránit před tzv. totálním nasazením v hitlerovském Německu.

Na konci války okupanti podnik značně poničili, nicméně koncem roku 1945 se z První moravské továrny na pily a nástroje stává Pilana, firma je zestátněna a znovu naplno rozjíždí výrobu. Ta se postupně rozšiřovala a v 80. letech minulého století byl tehdy už národní podnik Nářadí jedním z nejmodernějších strojírenských provozů v Československu. Například výrobu v jedné z jeho částí již v té době řídil počítač.

Budoucnost: Pily na kov

Ve druhé polovině 70. let proběhla ještě jedna, pro budoucnost firmy důležitá událost. Jako programátor CNC strojů do ní po studiu na vysoké škole nastoupil současný majitel Robert Plaček. Ten postupně procházel různými pozicemi v podnikové struktuře. A když po roce 1989 z Nářadí Hulín vznikla státní akciová společnost Pilana, která byla zprivatizována jako holding několika společností s ručením omezeným, zapojil se do jejího vedení. Poté, co se v roce 1997 oddělila firma Pilana Wood, se stal jednatelem a po dohodě s tehdejšími společníky i jediným majitelem.

Automatizace je jedna z cest k neustálému vylepšování produkce firmy, na snímku řezání laserem ( Autor: Pilana Wood )

V současnosti se Pilana Wood zaměřuje především na výrobu. Hlavním sortimentem jsou kotoučové pily se zuby ze slinutého karbidu, což je tvrdý a otěruvzdorný materiál, vyrobený tzv. slinováním tvrdých karbidů kovů. „Vytváříme celou řadu druhů těchto nástrojů, od pil, které se používají k prvotnímu zpracování dřeva, přes speciální pily pro stolaře a výrobce nábytku až po pily na plasty a neželezné kovy,“ popisuje Robert Plaček. Pilana Wood se před časem začala zabývat také pilami na kov. Podle jejího jednatele jde o velmi perspektivní sortiment, který se dříve dovážel ze zahraničí. Hulínský podnik si tu našel pověstnou díru na trhu, protože se mu daří nabízet pily na kov ve srovnatelné kvalitě, ovšem levněji než konkurence.

Největší ve střední Evropě

Jak Robert Plaček vysvětluje, Pilana Wood je dnes největším výrobcem tohoto sortimentu ve střední Evropě. V tuzemsku podobná konkurence neexistuje, v Polsku jsou tři výrobci. Ve světě nicméně působí mnohem větší firmy, než je hulínský podnik. Jsou to například italské koncerny, které mají závody v několika zemích. „Naše firma se na trzích prosazuje především díky dobrému poměru cena vs. kvalita,“ domnívá se Robert Plaček. „Dnes už pro nás není až tolik důležitý jednodušší sortiment, což jsou například pily pro amatérské stolaře na řezání palivového dřeva, zaměřujeme se spíše na profesionální nástroje, jako jsou například pilnice, na nichž lze provádět specifické pořezy a podobně,“ doplňuje. Samozřejmě se i do Česka prostřednictvím dealerů dostávají pily zahraničních výrobců, podle slov Roberta Plačka to ale Pilaně zvláštní problémy nedělá.

Pilana Wood se pravidelně účastní oborových veletrhů, zde polská Drema ( Autor: Pilana Wood )

Společnost má úspěch nejen na tuzemském trhu, přibližně 85 procent její celkové produkce směřuje do zahraničí. Pily se značkou Pilana používají zákazníci ve zhruba padesáti zemích světa s tím, že více než 60 procent těchto nástrojů jde na trhy průmyslově vyspělých států, jako jsou Německo, USA, Francie a Velká Británie. „Svět máme rozdělený na pět regionů a každý má na starost jeden obchodník,“ vysvětluje Robert Plaček. „Největším regionem je pro nás Německo, kam vyvážíme asi jedenáct procent exportní produkce, na druhém místě je Rusko, dále Polsko, Španělsko a Francie. Není to ale všechno, významný je pro nás třeba i Střední a Dálný východ nebo Jižní Amerika,“ dodává šéf firmy.

Investice do inovací

Dlouhá tradice, oproti konkurenci kratší dodací termíny, už zmíněný dobrý poměr ceny a kvality, dobří obchodníci a také osobní přístup. To jsou podle Roberta Plačka hlavní faktory úspěchu jeho společnosti. „Při prodeji našich profesionálních nástrojů nám pomáhá také to, že tolik nevyužíváme obchodní zástupce, ale chodíme se prezentovat přímo ke konečným uživatelům, jako jsou velké pilnice nebo nábytkářské závody,“ poznamenává.

Pilana Značka Pilana má tradici sahající až do 30. let minulého století. Dnes zastřešuje několik společností, každá z nich se zaměřuje na jiný sortiment řezných nástrojů a sama si zajišťuje výrobu i prodej.



Do jejich produkce patří pilové kotouče, pilové pásy a listy, průmyslové nože či ruční nářadí. Ve skupině pracuje 220 zaměstnanců, její obrat v roce 2018 dosáhl 350 milionů korun.

Pro firmu je důležitá i pravidelná účast na významných veletrzích a výstavách, které se konají v německém Hannoveru, polské Poznani, bulharském Plovdivu či ruských městech. V letošním roce se zúčastní například veletrhu Woodex a Metal-Expo v Moskvě. Při těchto aktivitách si Pilana Wood vyzkoušela i spolupráci s CzechTradem. Šlo o několik případů, kdy agentura na zmíněných veletrzích zajišťovala společné stánky pro skupinu českých firem. „Jsme rádi, že máme díky spolupráci s CzechTradem na veletrzích zajištěné zázemí, s jeho službami jsme byli velmi spokojeni,“ hodnotí Robert Plaček.

Jednatel vysvětluje, že se podnik dlouhodobě zaměřuje na zlepšování výroby a také automatizaci, což mu současně s dlouholetou zkušeností a nízkými výrobními náklady umožňuje nabídnout vysoce kvalitní výrobky za výhodné ceny. Z toho důvodu také vzniklo zkušební středisko, kde se testují nové nápady a vylepšení. Firma se rovněž chystá významně investovat do již zmíněné výroby pil na kov, o které je mezi zákazníky zájem. Například má v plánu vybudovat speciální oddělení, které se bude zabývat jen těmito pilami.

PDF verze květnového čísla magazínu Export a podnikání ke stažení