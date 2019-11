Jak úspěšně investovat do franšízy

1. Uvažte, zda se pro podnikání formou franšízy hodíte



2. Zúčastněte se semináře o výhodácha úskalích franšízingu



3. Eliminujte příležitosti, které jsou pro vás příliš drahé



4. Eliminujte příležitosti, které vám nenabízejí očekávaný příjem



5. Začněte výběr u zavedených značek, které jsou členy asociace franšízingu



6. Prozkoumejte co nejvíce nejrůznějších značek



7. Vyhodnoťte, v čem jste dobří, a co vás bude bavit



8. Zapadá vybraný koncept do hodnot vaší rodiny?



9. Marketingový průzkum – zákazníci, dodavatelé, konkurence…



10. Vyzpovídejte držitele vybrané franšízy



11. Konzultujte franšízu s odborníky – právníky, účetními, bankami…



12. Vybrali jste správně? Když máte pochybnosti, vraťte se k bodu 1.