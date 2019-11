Jak správně vybrat a uspět

Pět otázek pro franšízanty, než se stanete jedním z nich

Když si děláte průzkum před koupí franšízy, nepřehlédněte nejlepší zdroj informací: současné a dřívější franšízanty.

1. Jak šlo zahájení vaší první provozovny?

Tato široká otázka ukáže, jak efektivně funguje systém a školení franšízanta, jak franšízor usnadňuje zahájení a provoz první provozovny. Každé nové podnikání provázejí zádrhele, odpovědi prozradí, zda jde o jen malé mrzutostí, nebo velké vředy.

2. Jak dobře funguje marketingový program?

Většina franšízových systémů má marketingové plány pro rozvoj podniku a přilákání zákazníků. Jak marketingové plány fungují, je často předmětem vášnivých diskusí mezi franšízanty.

3. Jak dobře spolu všichni vycházejí?

Mnoho franšízorů mluví o svém systému jako o rodině. Je dobré si prověřit, zda to je pravda. Ujistěte se, že z podpory a týmové práce máte dobrý dojem a že vyhovují vašim představám.

4. Kolik peněz mohu vydělat?

To je důležitá otázka pro mnoho potenciálních franšízantů. Zjistěte si výši počáteční investice, průměrné prodeje, hlavní kategorie nákladů, brutto a netto marži a moment, kdy se přehoupnete do černých čísel.

5. Kdybyste si vším měl projít znova, koupil byste si stejnou franšízu?

Obvykle člověk chvíli zaváhá a pak řekne ano. To znamená, že pýcha na vlastnictví franšízy pohne jazýčkem na váze směrem k ano. Bez ohledu na to, jak odpoví, položte doplňující otázku: Proč? Ptejte se na nejsilnější důvod pro kladnou a zápornou odpověď. Kontrast může hodně napovědět, zvláště pokud umíte číst mezi řádky. Otázky týkající se financí je dobré nechat na konec, většina lidí není ochotna o nich mluvit s někým neznámým. Franšízanti jsou obvykle sdílnější, když s nimi sblížíte.

Faktory důležité pro úspěch

1. Učte se pracovat s lidmi. Ne každý může být franšízantem. Ti nejlepší mají vysokou pracovní morálku a umějí pracovat s lidmi. I když tyto schopnosti nemáte, s trochou praxe a trpělivosti se můžete zdokonalit. Jděte příkladem. Ochotně a se zaujetím dělejte, co je pro dobrou práci třeba, a zaměstnanci vás budou následovat. Lidé musejí být vždy na prvním místě. Ať jde o zaměstnance, nebo zákazníky, budujte loajalitu a důvěru. Nechte si poradit. Využívejte nejlepší postupy, které vymysleli jiní. Nemusíte znovu vynalézat kolo.

2. Najděte tu správnou franšízu. Určete si cíle, kterých chcete v podnikání dosáhnout. Pomůže vám k tomu inventura vašich silných a slabých stránek a dobrá kalkulace finančních zdrojů, které máte k dispozici. Prostudujte si pečlivě vstupní informace. Nedívejte se jen na údaje o ziscích, ale i na soudní spory a konkurzy. Promluvte si s existujícími franšízanty. Vyřešil franšízor případné spory čestně? Může franšízant potvrdit prohlášení o ziscích společnosti? Je spokojen? Věnujte čas pohovoru se zaměstnanci a vedoucími pracovníky společnosti. Ujistěte se, že uznávají stejné hodnoty a mají stejné priority jako vy. Zvažte rizika. Úspěšní franšízanti nejsou hazardéři.

3. Dodržujte pravidla. Osvědčený a vyzkoušený systém postupů zajišťuje maximalizaci úspěchu. Věnujte franšíze čas. Využijte každé možnosti zaškolení. Věnujte čas poznání systému a osvědčených praktik. Aplikujte systém nejpřesněji, jak je to možné. Vyhodnocujte pravidelně své výsledky. Neinovujte příliš.

Odolejte pokušení vylepšovat franšízový systém různými změnami. Pomáhejte ostatním. Když jste se stal úspěšným, věnujte čas na pomoc ostatním franšízantům. Budete mít z toho nejen dobrý pocit, ale možná se přitom naučíte i něco nového, co můžete aplikovat ve svém podnikání.

Koupě franšízy? Jakých chyb se vyvarovat?

Uvažujete o rozjetí byznysu pomocí koupě franšízy? Z vlastních zkušeností jsme vybrali sedm hlavních chyb, kterých je dobré se vyvarovat.

1. Vyberte si dobrý podnikatelský koncept. Při výběru franšízy vždy zvažte následující otázky: Jde o dobrý podnikatelský nápad? Bude tento produkt/služba za konkurenceschopnou cenu? Jak najdu zákazníky? Čím je franšíza novější, tím důrazněji hledejte odpovědi na tyto otázky.

2. Udělejte si průzkum trhu ve vašem regionu. Když jste si ověřili, že podnikatelský koncept funguje, musíte ještě prověřit, zda budete schopen prodávat produkt nebo službu ve vašem regionu. Měli byste vzít v úvahu, jací lidé zde žijí a jaká zde již existuje konkurence v podobném produktu. Nepředpokládejte, že franšízor udělal tuto práci za vás.

3. Nezkontrolujete si výsledky franšízora. Mnoho franšízantů zapomíná, jak je důležité prověřit si historii franšízora. Začnou se o ni zajímat teprve, když nastanou problémy. Vždy si zjistěte, jak dlouho už franšíza funguje? Kolik franšíz prosperuje? Kolik franšíz neuspělo a proč? Kolik franšízantů prodalo svou franšízu? Pokud některý franšízor tyto informace neposkytuje, měli byste to považovat za zvonění na poplach. Každé podnikání s sebou nese i nějaké neúspěchy, franšízor by se k tomu však měl postavit čelem a příčiny neúspěchu vysvětlit.

4. Nekomunikujete s existujícími franšízanty. Jedna z nejdůležitějších věcí při vaší přípravě na nákup franšízy je zjistit si, co o ní říkají franšízanti. Dobrý franšízor by vám měl dát jejich úplný seznam s kontakty a vy byste si měli vybrat, s kým si promluvíte. Měli byste být na pozoru, když vám franšízor dá jen omezený seznam lidí. Mohli by to být jen vybraní franšízanti, u kterých si je franšízor jistý pozitivními informacemi.

5. Přečtete si manuál. Manuály mají různý tvar i velikost. Viděli jsme manuály na dvě stránky i v deseti šanonech. Obvykle obsahují detailní pokyny pro provoz podniku. Mnoho franšízorů vám neukáže manuál před podpisem smlouvy, protože tvrdí, že obsahuje obchodní tajemství. Avšak franšízové smlouvy obvykle manuál zahrnují do celkové smlouvy. To znamená, že to, co je v manuálu, je závazné, jako by to bylo ve smlouvě. Když neuvidíte manuál předem, zavazujete se k něčemu, co jste nečetli. Jak se zachovat? Požádejte franšízora, abyste si mohli přečíst manuál v jeho prostorách, bez papíru a tužky na poznámky, tedy jen pro kontrolu obsahu.

6. Máte o franšízingu mylné představy. Pár nejběžnějších omylů ze sporů mezi franšízantem a franšízorem: Zaplatil jsem vstupní poplatek a pak si to rozmyslel – franšízor mi musí peníze vrátit. To je omyl. Další příběh: Když se plánované výdělky ukážou jako nereálné, mohu dostat vstupní poplatek zpět. Opět omyl. A ještě jeden příběh: Když nebudu vydělávat, mohu prostě skončit. S největší pravděpodobností jste uzavřel smlouvu na pět let a ukončením provozu ji porušíte. Franšízor vás bude moci žalovat za náhradu škody.

7. Neporadíte se o smlouvě s právníkem. Bez ohledu na to, jak důkladně jste si smlouvu prostudovali, měl byste si o ní promluvit i s právníkem. Probrat, co vám bylo řečeno a co od franšízy očekáváte. Právník s vámi probere podmínky i to, jaké zkušenosti s franšízorem nebo s daným oborem má. Může vám pomoci také s průzkumy a dodatky ke smlouvě.