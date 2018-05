Cena za omezení dovozu plynu: Británie by musela otevřít každý den nový vrt

Analýza vypracovaná ekologickou organizací Přátelé Země a ekonomickou fakultou Cardiff Business School se zabývala možnostmi snížení závislosti Spojeného království na dovozu plynu (zejména z Norska, Kataru a Ruska). Závěr studie zní, že Británie bude muset v letech 2021 až 2035 otevřít jeden vrt pro těžbu z břidličných písků denně, aby snížila dovoz plynu o 50 procent. Je to odpověď zastáncům hydraulického štěpení nebo také frakování ve Velké Británii, jejichž argumentace sází právě na snížení závislost na dovozu ruského plynu.

To by znamenalo otevřít 6100 vrtů, což je podle autorů analýzy velmi nepravděpodobné. Poslední odhad učinila britská vláda v roce 2017 s tím, že v roce 2025 bude 155 vrtů. Již nyní jej považuje za neaktuální, ale nové odhady zatím nemá.

Ekologové: Špinavá a nechtěná technologie

Rose Dickinsonová z organizace Přátelé Země tvrdí, že rozšíření frakování v Anglii by znamenalo industrializaci venkova v míře, kterou si neumí nikdo představit. Navíc by to ještě více podpořilo protesty místních komunit proti této „špinavé a nechtěné“ technologii.

Ve Velké Británii nyní existuje přes 250 místních skupin, jež proti těžbě plynu z břidličných písků bojují.

Cameron: Raději frakování než ruský plyn

Bývalý konzervativní premiér David Cameron v březnu vyzval Spojené království, aby následovalo příkladu Spojených států a vydalo se cestou hydraulického frakování. „Ve Spojených státech je okolo 15 tisíc vrtů. V Evropě jen kolem deseti. To je smutné,“ řekl s poukazem na to, že ekologické organizace upozorňují na možné negativní dopady těžby na kontaminaci podzemní vody, případně rizika vyvolání zemětřesení.

„Budeme zaostávat, pokud nezačneme těžit plyn, který máme. Když naopak začneme, učiní nás to více konkurenceschopnými, více energeticky soběstačnými a méně závislými na ruském plynu,“ dodal.

Odpůrci těžby plynu z břidlic hovoří o nevhodném geologickém podloží v Británii. Odkazují se na studii Johna Underhilla z univerzity Heriot-Watt v Edinburghu.

Odhady nalezišť břidličných plynů:

Odhady z roku 2013. Zdroj: EIA

Deník Guardian upozornil, že k frakování v Británii od roku 2011 kvůli protestům nedošlo. Firma Cuadrilla nicméně má v příštích dvou měsících rozšířit své aktivity v hrabství Lancashire.

Šéf britského sdružení Onshore Oil and Gas Ken Cronin tvrdí, že studie organizací Přátelé Země a Cardiff Business School vychází ze zastaralých údajů o možnostech těžby a její produktivitě a počet potenciálních vrtů je uměle nadhodnocen.

