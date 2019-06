Jak se zbavit kohoutů: německý soud posvětil hromadnou likvidaci kuřat

Debata o praxi zvané „Kükenschreddern“, neboli rozsekávání čerstvě vylíhnutých kohoutů, se vede v Německu už několik let. Podle tamního ministerstva zemědělství se německé drůbežárny tímto způsobem každoročně zbaví 45 milionů kuřat. Kohouti jsou pro producenty vajec zcela nepotřební a nehodí se ani k výkrmu na maso.

Proti zabíjení však stále hlasitěji protestují spotřebitelé i někteří politici. Severní Porýní Vestfálsko praxi zcela zakázalo už od roku 2015, dvě drůbežárny však nařízení napadly u soudu.

Správní soud v Lipsku ve čtvrtek prohlásil, že zvířata jsou přednější než hospodářské výsledky drůbežářů. „Ochrana zvířat převažuje nad ekonomickými zájmy chovatelů,“ citovala soud německá média. Zároveň však uznal, že v tuto chvíli neexistuje masově uplatnitelná metoda, jak se nepotřebných kohoutů zbavit. Do té doby je porcování (nebo také zplynování) kuřat legální.

Řeč je především o způsobech rozpoznávání pohlaví už ve vejci, které by pozdějšímu zabíjení zamezilo. Ministryně zemědělství Julia Klöcknerová prohlásila, že stát podpořil více než osmi miliony eur různé iniciativy, které se zabývají hledáním alternativních řešení.

„Zabíjení kuřat není eticky obhajitelné a musí přestat,“ řekla deníku Rheinischen Post Klöcknerová. Ta bývá přitom často kritizována za to, že až příliš podléhá potravinářské lobby.

Její předchůdce Christian Schmidt přitom už před čtyřmi lety deníku Bild řekl, že metoda existuje, a že už v roce 2017 by mělo rozsekávání z Německa úplně zmizet. To mělo jedno vejce prodražit zhruba o dva centy, tedy asi 50 haléřů.

Rozhodnutí soudu naopak ocenili chovatelé. “Je to moudrý verdikt, který odpovídá realitě,” kvitoval Friedrich-Otto Ripke, prezident Centrálního svazu německých drůbežářů. Sám však dodal, že producenti vajec by měli od praxe upustit ihned poté, co bude k dispozici jiné řešení.

