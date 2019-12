Projekt Soutěž a podnikej: jak se rodí baby podnikatelé

Dnes osmadvacetiletého Martina Vítka napadlo, že by mohl začít podnikat, už na střední škole. Ačkoli Martin pochází ze Zlína, města s dodnes živou podnikatelskou tradicí rodiny Baťů, vůbec netušil, na koho se s podnikatelským nápadem obrátit. Raději proto dál chodil na mizerně placené brigády a až po maturitě se rozhodl odjet na studium do Chicaga. Po návratu domů na základě zkušeností z USA založil firmu Fundchaser, která se zabývá crowdfundingovým poradenstvím. Radí začínajícím podnikatelům, jak spustit úspěšnou crowdfundingovou kampaň, s jejíž pomocí si mohou ověřit, zda je o jejich produkt zájem, získají první zákazníky a především seženou první kapitál.

Kromě toho chtěl Martin také pomoci dalším mladým lidem, kteří podobně jako on mají zajímavý nápad, ale nevědí, jak přesně ho uskutečnit. S kamarádem ze Zlína Davidem Friedlem proto před čtyřmi lety rozjel projekt, jehož cílem je podpořit a vychovat nové podnikatelské naděje této země. Založil soutěž, díky níž mohou středoškoláci své plány proměnit ve skutečný byznys. „Dáváme středoškolákům šanci reálně si vyzkoušet podnikání za téměř nulového rizika. Provádíme je celým procesem od rešerše trhu přes tvorbu byznys plánu až po vstup na trh,“ říká Martin Vítek o svém projektu Soutěž a podnikej.

Soutěžící projdou dvouměsíčním akceleračním programem, kde si pod vedením zkušených mentorů a expertů z byznysového prostředí vytvoří vlastní podnikatelský záměr aplikovatelný do praxe. Mohou přijít téměř s jakýmkoli nápadem, pokud je legální a nejde čistě o charitativní projekt. Ať už je to mobilní aplikace, stavby včelích úlů, či prodej starých knížek online. Svůj projekt pak prezentují a obhajují před odbornou porotou složenou z manažerů a podnikatelů, kteří jim dají první zpětnou vazbu a poradí, jak získat na projekt peníze třeba z krajských dotací nebo z malých investičních fondů. „Nemůžeme posoudit, jestli soutěžící mají dobré nápady. To musí zhodnotit až trh. Ale naším úkolem je ukázat mladým lidem cestu na ten trh,“ přibližuje Vítek.

Dodáváme studentům sebevědomí

Program je určen všem studentům středních škol ve věku od 16 do 21 let, ale pro radu mohou k organizátorům soutěže přijít i mladší začínající byznysmeni. „Jsme schopni je alespoň nasměrovat. Ale lidé mladší 16 let se bohužel nemohou zúčastnit soutěže, která je věkově omezená například kvůli nařízení GDPR,“ vysvětluje Martin Vítek. Ve třech uplynulých ročnících se programu zúčastnily více než tři stovky studentů a úspěšnost soutěžících se rok od roku zvyšuje. Čtvrtý ročník, do něhož se letos přihlásila více než stovka studentů, je právě v plném proudu. „Cítíme, že je potřeba, aby někdo středoškolákům dodal sebevědomí, že něco dokážou, a nemuseli pořád na něco čekat,“ říká spoluzakladatel Soutěž a podnikej Martin Vítek.

Každého vítěze čeká desetidenní obchodní cesta do Chicaga. Bydlí tam u americké rodiny a chodí na schůzky s investory, kteří ho nutí přemýšlet globálně, třeba o tom, jak svůj produkt prodávat od Číny po New York. Vítěz ve Spojených státech také chodí na vzdělávací akce či startup konference. Do Chicaga se letos v létě podíval i vítěz loňského ročníku, sedmnáctiletý inovátor ve vzdělávání Ondřej Gonzor. Do projektu Soutěž a podnikej se přihlásil s vizí aplikace, která poskytuje zpětnou vazbu učitelům a tak snižuje riziko jejich vyhoření. V současnosti Ondřej se svým týmem testuje aplikaci Pochopim.to na pěti školách. „Teď pracujeme na veřejné verzi, kterou plánujeme spustit na začátku příštího roku,“ říká Ondřej Gonzor.

Ondřej Gonzor ( Autor: Martin Pinkas )

Během letošní cesty v Chicagu testovaly Ondřejovu aplikaci tamní střední školy. Jak to celé funguje? Učitel se v ní po skončení hodiny zeptá, zda žáci měli s něčím problém, a ti se anonymně vyjádří. Na základě jejich zpětné vazby může učitel upravit další výklad nebo například zařídit doučování. Na vývoji aplikace Ondřej spolupracuje s designérem Tomášem Vrbovským a vývojářem Janem Kaiferem. Ondřejovým cílem je pomocí aplikace reformovat české školství.

Loni v projektu Soutěž a podnikej nejvíce zabodovala devatenáctiletá studentka Lucie Částková ze Zářecké Lhoty u Chocně. Ještě na střední škole vytvořila unikátní deskovou hru Olá, která propojuje světy zdravých a nevidomých. Inspirovala ji nevidomá spolužačka a také průzkum, při němž zjistila, že nic takového na celém světě ještě neexistuje. Zdravý člověk se díky hře může snadněji vcítit do kůže postiženého a ten naopak není odstrčený od kolektivu. „Už jsme začali distribuovat zhruba stovku prvních objednávek. Na projekt už jsem získala grant od Moravskoslezského kraje,“ říká Lucie Částková.

Vzdělání nešíří podnikavost

Martin Vítek se předloni podílel na založení zastřešujícího Nadačního fondu vzdělávání a podnikání, který celou soutěž organizuje. Plánem je, aby se v příštích letech na fungování fondu mělo podíl co nejvíce účastníků, tedy velké i malé firmy, stát i kraje. „Dnešní středoškoláci mohou v příštích letech v daném regionu zaměstnávat velký počet lidí,“ vysvětluje Martin Vítek. Zatím soutěž financuje z velké části vlastní podnikání zakladatelů - společnost Fundchaser. Na financování se podílí také americká ambasáda, kraje i některé firmy.

Soutěž a podnikej vlastně tak trochu supluje nedostatek podnikatelského tréninku na našich školách. „Vzdělávací systém tu není nastaven na to, aby šířil podnikavost. Ta tradice tady stále ještě začíná, byla přerušena 40 lety komunismu,“ připomíná Vítek. Podle něj nemá velká část pedagogů s tréninkem podnikání zkušenosti. Zároveň kritizuje i zastaralý způsob výuky na českých školách. „Je tady nějaká učebnice, ze které se učíte, ale zapamatujete si pět až deset procent. Naopak v naší soutěži studentům nevykládáme, jak na to. Ale rovnou jim ukazujeme proces a necháváme je, aby si vyzkoušeli, jak se to dělá. Na základě zkušenosti si pak všechny znalosti a dovednosti lépe zapamatují. A pokud něco neznají, budou alespoň vědět, kde to najít. U nás je zákon ptát se a dělat chyby a učit se z nich,“ říká spoluzakladatel Soutěž a podnikej.

Víme, jak na to: první česká generace 21. století se hlásí o slovo

Nastupující generace českých podnikatelů ( Autor: Tomáš Novák/Euro )

Martin Vítek také zvažuje, že se příští rok více zaměří na problémové regiony Karlovarského a Ústeckého kraje, odkud každoročně přichází do soutěže nejnižší počet přihlášek. V plánu je půldenní až jednodenní workshop, kde by se studenti z vyloučených lokalit naučili, jak vůbec hledat podnikatelské nápady a pak je přetavit ve fungující byznys. Zakladatelé soutěže chtějí také expandovat do sousedních zemí, zejména na Slovensko, kde cítí v přípravě mladých lidí na podnikání stejné nedostatky jako v Česku.

Letošní ročník soutěže organizované Nadačním fondem vzdělávání a podnikání vyvrcholí celorepublikovým finále v lednu příštího roku, kde se utkají vítězové z regionů. Hodnotit je bude nezávislá porota složená z expertů z oblastí produktových řešení, služeb, investic a marketingu.

Soutěž a podnikej je jediným projektem svého druhu nejen v Česku, ale zřejmě i v celé střední a východní Evropě. Středoškolským studentům v Česku v přípravě na podnikání pomáhají i další programy. Například další původně zlínský projekt JA Czech nabízí studentům pomocí týmové práce přímo ve školních třídách vyzkoušet si podnikání na vlastní kůži a zkusit si třeba založit pokusnou studentskou firmu. Podporou podnikání na středních školách se zabývá i další původně zlínský projekt s názvem Můžeš podnikat. V jeho rámci se majitelé a zakladatelé firem vydávají do škol a přednášejí o svém podnikatelském úspěchu. Studenti si tak mohou poslechnout například příběh Dalibora Dědka z Jablotronu či Antonína Kokeše z Albi.

