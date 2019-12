Jak se kastroval tygr. Putin potřebuje, aby Yandex pracoval pro něj

V oblíbeném kresleném československém vtipu z roku 1968 nesou zajíci transparent s nápisem „S mysliveckým svazem na věčné časy“. Sovětský svaz i slogan o věčných časech už jsou na pravdě boží, ale poměry se moc nezměnily. Početné řady zajíců ruské současnosti v půli listopadu rozmnožil Arkadij Volož, zakladatel a generální ředitel Yandex Group. „Internet je dnes tím, co před sto lety byla elektřina,“ napsal v dopise svým podřízeným. „Yandex a jeho produkty jsou nezbytnou součástí lidských životů, a kdyby se s nimi něco stalo, je to problém nejen pro firmu, nýbrž pro celou společnost. Proto jsme museli uspokojit požadavky tří stran - aby management zůstal v našich rukou, aby si mezinárodní investoři mohli být jisti podnikatelským potenciálem Yandexu a aby byl hájen národní zájem.“

Divíte se, co nutí jindy střízlivého matematika a jednoho z nejúspěšnějších ruských byznysmenů všech dob motat do jedné věty zájmy amerických investorů a ruského národa? Vysvětlení je pragmatické. Voložovi, jehož firma je daleko spíše tygrem než zajícem, jde o krk. O ten podnikatelský rozhodně a dost možná i o ten fyzický.

Jako Google

Vezměme to po pořádku. Yandex Group je v Rusku tím, čím v Americe Alphabet -mateřská firma provozovatele supermocné internetové firmy. V Americe je to Google, v Rusku Yandex, snad aby se to lépe pletlo. Stejně jako Google na Západě i Yandex naráží na podezřívavé regulátory. Zatímco však v Americe a Evropě se Google pře o to, zda zneužívá svého dominantního postavení na trhu s reklamou, ruská firma má horší problém: prezident Vladimir Putin nemá rád internet.

To není nadsázka. V roce 2014, když se hádal s celým civilizovaným světem, jestli je košer napadnout sousední zemi a uříznout si z ní, co se mu hodí, se nechal Putin také slyšet, že „internet je projektem CIA“. Týž rok nechal finančně vydusit projekt Skolkovo, jejž v roce 2010 založil jeho de facto asistent (tehdy v roli prezidenta) Dmitrij Medveděv. A Yandex? „To je firma, která vznikla pod západním vlivem“ řekl tehdy Putin. V zemi, kde je prezidentovo slovo nad zákon, to nevěstilo růžovou budoucnost.

Zjednodušeně řečeno Putinovi jde o ovládnutí internetového sektoru ruské ekonomiky, protože tak to odpovídá jeho modu operandi. Mocná firma mimo státní dohled v něm nemá místo. O tom se přesvědčili lidé z ropného byznysu, nejdůležitější součásti ruské ekonomiky, již v prvních letech 21. století.