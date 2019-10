Trendy moderních manažerů aneb Jak řídit firmu

Více času na strategické myšlení jako základ

Největším nepřítelem každé firmy jsou zásoby. Největším nepřítelem manažera je každodenní operativa. Základem pro řízení firmy je schopnost strategicky myslet a mít nástroje i dovednosti pro implementaci strategických rozhodnutí. Aby se manažer mohl operativou zabývat co nejméně, je potřeba mít nástroje, které efektivně podchytí všechny standardizované procesy. Kupříkladu produkty HELIOS usnadňují řízení procesů ve firmách tak, že manažer už nemusí nosit v hlavě, co kde je rozdělané a kdo má co dokdy schválit. Systém řeší vše automaticky a přehled nad děním ve firmě lze získat jediným pohledem do příslušné tabulky nebo dashboardu.

Co je to data based management

Procesní stránka věci je však jen první polovina problémů. Další stará manažerská, respektive vojenská moudrost říká, že co nemůžete měřit, nemůžete řídit. A že dnešní informatizovaná doba umožňuje měřit ledacos, o nastupujícím Průmyslu 4.0 ani nemluvě. Moderní management je postavený na tvrdých datech. Ta dávají jednak určitou jistotu při manažerském rozhodování, jednak umožňují využívat matematický aparát, včetně nástrojů pro forecasting, který k podpoře rozhodování máme k dispozici. Informační systémy HELIOS pro všechna odvětví nabízejí kombinaci nezbytných IT nástrojů, ale také technologických řešení (čtečky čárových kódů, čipových karet apod.), která maximálně usnadňují bezchybný sběr takřka libovolných dat. Není totiž nic horšího než stavět manažerské rozhodování na nepřesných, neúplných či neaktuálních údajích.

Sběr dat jako podmínka nutná, nikoliv postačující

To, že pokryjete všechny každodenní procesy, aby nemusely zbytečně zabírat místo v hlavách manažerů, a že jim dáte do ruky tvrdá data o klíčovém dění ve firmě, však nestačí. Na data je potřeba mít k dispozici také různé náhledy. Mít možnost s nimi pracovat nejen v rovině operativního řízení, ale také strategického přemýšlení. K tomu nejlépe slouží business intelligence nástroje. Systémy HELIOS z produkce Asseco Solutions plně pokrývají potřeby velkých, středních i malých firem, přičemž všem bez rozdílu nabízejí i vestavěné cloudové nástroje pro business intelligence. Drží se přitom staré české moudrosti, že víc hlav víc ví. Proto tyto nástroje nabízejí za jednu cenu všem uživatelům systému. V moderně řízené firmě by totiž business intelligence neměla být jen výsadou nejvyšších manažerů.