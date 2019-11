Bez obalu. Naši technologii používá Nestlé, zájem mají v Německu i Francii, říká šéf Miwa Lizec

Výkonný ředitel MIWA Technologies Mirek Lizec v rozhovoru pro Euro.cz potvrdil, že stále více velkých hráčů v maloobchodu má zájem o využití jejich technologie, jež podstatně snižuje ekologickou stopu celého logistického řetězce a zvyšuje udržitelnost maloobchodu. Kromě švýcarské firmy Nestlé jednají s nejmenovaným řetězcem v Německu, spolupráce se rozbíhá i ve Francii. Z českých prodejců mají zájem o modulární řešení řetězce Country Life nebo Košík.cz.

Vyhráli jste v soutěži Evropské komise European Social Innovation Competition. Jak vám to pomůže na trzích zemí EU?



V první řadě je o našem úspěchu samozřejmě hodně slyšet v médiích i na sociálních sítích, ale to rozhodně není vše. Vítězstvím v soutěži jsme získali uznání ze strany Evropské komise, zástupců světového ekonomického fóra a dalších evropských autorit z oblasti udržitelného byznysu.

To našemu projektu dodává renomé a pro zájemce ze strany investorů nebo obchodních partnerů je to signál, že spolupráce s námi má do budoucna velký potenciál a smysl. Navíc nejde o první velkou soutěž, kterou jsme vyhráli – z předchozích let máme ceny jako SDGs, E.ON Energy Globe nebo New Plastics Economy Innovation Prize. Jde tedy o takové potvrzení smysluplnosti našeho projektu, které přichází ve chvíli, kdy vstupujeme na trh.

Na co konkrétně použijete odměnu ve výši 50 tisíc eur?

V tuto chvíli rozjíždíme několik pilotních prodejů v Česku i v zahraničí, pro které budeme potřebovat dostatek hardwaru. Většinu odměny tedy použijeme na dokončení industrializace výroby, především formy na jednotlivé komponenty.





Tvrdíte, že dokážete se svým systémem snížit ekologickou stopu zboží o 70 procent oproti běžně dodávanému maloobchodnímu zboží. Můžete to vysvětlit?



Toto číslo – konkrétně 71procentní úspora celkové ekologické stopy – vyplynulo z analýzy životního cyklu (LCA) provedené expertním týmem pražské VŠCHT. Jde o jednu z nejpřesnějších metod, jak změřit ekologické dopady produktu nebo systému. Analýza zahrnuje široké spektrum možných negativních vlivů od výroby produktu přes jeho distribuci až po okamžik, kdy se stane odpadem. Vedle úspory obalů, která je u MIWA systému velmi vysoká, je tedy v čísle zahrnuto i mnoho dalších faktorů jako třeba emise CO2, spotřeba vody nebo nároky na výrobu.

Méně skládek, více recyklace. Česko se plíží k nové legislativě o odpadech

Skládka odpadu, ilustrační foto ( Autor: Martin Pinkas/Euro )

Jaké firmy a řetězce projevily o vaši technologii zájem a kdy bude na trhu dostupná?

Zájem o náš systém je celkově velký a kontaktují nás i největší retailoví hráči, pro které je téma obalového odpadu vzhledem ke stále rostoucímu tlaku veřejnosti čím dál palčivější. První MIWA moduly fungují v praxi již nyní – pilotní prodej například nedávno spustil náš zatím největší partner Nestlé ve svých podnikových prodejnách ve Švýcarsku.

V České republice s námi úzce spolupracuje firma Country Life – ve dvou z jejích poboček, v Nenačovicích a v Praze na Letné, se náš systém objevil vůbec poprvé. Jedná se ale samozřejmě o takové prvotní zátěžové zkoušky, kdy ve spolupráci se zákazníky vše testujeme a ladíme. Další firmou, se kterou je již spolupráce pevně dohodnutá, je český Košík.cz.

Během několika týdnů budeme instalovat naši technologii u jednoho z největších řetězců v Německu, který bude s naším systémem prodávat přibližně 100 produktů. Zároveň nyní jednáme o prvních aktivitách ve Francii, kde by první obchody měly začít fungovat přibližně v březnu.

Spalovny ANO či NE? Přečtěte si polemiku:

Jak se propálit k další metě

Pec nám spadla





Na vývoji pracujete 5 let. Jak jste na myšlenku přišli?



Myšlenka se zrodila v hlavě našeho zakladatele Petra Báči, který měl předtím letité podnikatelské zkušenosti v obalovém designu. Znal tedy na jedné straně všechny negativní stránky obalového průmyslu a také věděl o překážkách, hygienických i logistických, které velkým obchodníkům uvažujícím o přechodu na bezobalový prodej dělají vrásky. Nadchl se však pro myšlenku preckylace – předcházení vzniku odpadu – a tak se rozhodl sestavit tým zkušených odborníků, kteří by vytvořili takový systém bezodpadového prodeje, který má nejen ekologické benefity, ale vychází vstříc také požadavkům velkých retailerů a moderním trendům nakupování.





Pro jaké zboží jsou kapsle MIWA vhodné?

V současné době je náš systém designován pro sypké zboží, jako jsou oříšky, luštěniny nebo petfood. Do budoucna bychom rádi uzpůsobili chytré ventily také pro prodej tekutin.

Vaše technologie je často zmiňována jako koncept nakupování budoucnosti. Například si koupíte na upečení dortu jen 250 gramů mouky. V jakém časovém horizontu bude podle vás takové řešení na trhu běžné?



To samozřejmě záleží na tom, jak rychle se nám podaří expandovat. Měníme nejen nákupní zkušenost, ale formujeme i nové procesy v dodavatelském řetězci. Nicméně cítíme, že tlak na výrobce a obchodníky, aby eliminovali jednorázové obaly, roste. Díky tomu vzrůstá i ochota firem vystoupit ze zaběhnutých modelů. V ideálním případě bychom chtěli mít globální dosah v horizontu pěti let.

Tvrdíte, že zboží může díky úsporám za obalové materiály levnější. O kolik by to mohlo být procent?

To je těžko říci. Zatím jsme schopni identifikovat potenciální úspory na obalech, pozitivní benefity díky informační technologii v logistice a preciznosti plánování výroby. V momentě, kdy bude vše běžet ve velkém a standardizuje se logistika, výroba a další procesy, věříme, že bude náš systém více než schopný konkurovat klasickým obalům.

Mirek Lizec Výkonný ředitel MIWA Technologies, kde je primárně zodpovědný za uvedení inovace na trh, navazování obchodních partnerství a byznysovou strategii.

V předchozích 18 letech se pohyboval v oblasti strategického marketingu, komunikace a řízení ve společnostech Hullabaloo, DDB Praha, DDB Vídeň nebo Nestlé.

Dále čtěte:

Lžíce jako zákusek: jedlé příbory se po zákazu plastových mohou stát hitem

Jak se zbavit plastového odpadu: Američané z něj vyrábějí palivo

Návrhy odpadových zákonů: tisíce připomínek, žádný potlesk

Lobbisté u popelnic. Zákon o nakládání s odpady budí obrovský rozruch už dekádu

Skládka Česko. Byznys se zpracováním odpadů čeká prudký rozvoj

Pět korun za plechovku. Zálohovat se budou možná i hliníkové obaly