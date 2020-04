Jak dopadnou influenceři? Pandemie je pro mladé odvětví výzvou i stimulem

Méně peněz od firem na reklamu, rušení sponzoringu a domluvených akcí, na druhé straně ale také více diváků na sociálních sítích a možnost tvořit obsah i pro ty, kteří by dříve neměli zájem.

Pandemie koronaviru začíná roztáčet kolečka ekonomické krize, nezaměstnanost letí vzhůru a firmy začínají škrtat a vytvářet si finanční polštáře. Jen málo odvětví je opatřeními proti covid-19 poznamenáno jako cestovní ruch. Spolu s ním pak krize dopadá i na lidi, kteří se cestováním a vytvářením mediálního obsahu o něm živí, tedy influencery a profesionální cestovatelské bloggery.

Když se řekne influencer (v češtině cosi jako ovlivňovač) zejména starší generace má problém představit si, čím se dotyčný vlastně živí. Mladší, kteří vyrůstali s chytrým mobilem v ruce a zapojeni do sociálních sítích, ale vědí.

V kostce jde o jedince, kteří za pomoci sociálních sítí prezentují nejen sami sebe, ale i určité produkty, služby nebo v případě cestování hotely či celé destinace. Často tak činí přímo ve spolupráci s firmou nebo výrobcem produktu za různé výhody, například za finanční odměnu nebo sponzoring v podobě oblečení, zboží či zájezdu zdarma.

Influenceři mají různá zaměření: od vaření až po cestování, na které současná opatření kvůli covid-19 dopadají nejtvrději. Zatímco v českých podmínkách je uživit se touto činností, zejména kvůli malému trhu, stále ještě umění, ve světě jsou profesionálních influencerů spousty. Spolupracují s marketingovými agenturami či vytvářejí obsah pro firmy přímo na míru.

Kvůli koronaviru a ekonomickým nesnázím mají nyní z reklamy influenceři méně peněz a někteří budou mít problémy i s tím se uživit. Nově vzniklým podmínkám se ale snaží přizpůsobit, píše web Business Insider.

To je ale obtížné, jelikož firmy již začínají krátit výdaje na marketing a některé dokonce začínají rušit i sponzoring, dodává server. Zajímavé je, že se tak děje i přes to, že celkový počet příspěvků na sociálních sítích i návštěvnost stránek jednotlivých influencerů roste, což jde na vrub tomu, že stále více lidí vzhledem ke karanténám tráví své dny doma u počítače.

Vyšší zájem o příspěvky tzv. „sponzorovaného obsahu“ na Instagramu (o 76 procent proti normálu) v posledních dvou týdnech zaznamenala například agentura Obviously, která s influencery spolupracuje.

Influencery ale zmítá nejistota. „Myslím, že hodně lidí v oboru, co se věnují cestování, zatajuje dech,“ sdělila portálu bloggerka a influencerka Oneika Raymondová, která má na Instagramu 84 900 sledujících (tzv. followers). „Firmy se zdráhají vyzkoušet cokoliv nového a to je to, co teď ovlivňuje naše příjmy,“ vysvětlila.

Influencerka Lauren Bullenová zaměřující se na cestování, zase Business Insideru sdělila, že všechny její cesty do zahraničí, které firmy se kterými spolupracuje měly zaplatit, byly zrušeny. Bullenová vystupuje pod přezdívkou @gypsea_lust a má celkem 2,1 milionu sledujících.

Influenceři již nyní přizpůsobují svou strategii. Snaží se přecházet na komunikaci přímo s konzumenty, na alternativní zdroje prostředků jako jsou koučink, učení nebo konzultace.

Co jim ale hraje do karet je to, že mezi velkými společnostmi roste zájem takzvaná DIY reklamní videa doslova „spíchnutá doma na koleni“. Důvodem je nemožnost v současnosti kvůli koronavirovým opatřením realizovat velká profesionální focení či natáčení videoklipů, poznamenává Business Insider.

Podle dvojice expertek na influencery ze společnosti Burns Entertainment Courtney Worthmanové a Stacey Gerstenové covid-19 rovněž změnil témata a obsah, se kterými influenceři na sociální sítě přicházejí.

Ti, kteří se dříve zaměřovali například na výchovu dětí nebo rodinné stolování, nyní navrhují domácí výuku a další aktivity vyplývající ze současné situace, sdělily portálu PRdaily. Influenceři by podle expertek v současné době rovněž měli pamatovat na to, jak tíživě situace dopadá na některé lidi a namísto propagace luxusních výrobků se zaměřovat například na práci s komunitou.

