Italský výrobce jachet Ferretti vpluje na burzu, chce získat více než dvě miliardy korun

Nabídka bude zahrnovat prodej akcií ve vlastnictví čínské skupiny Weichai, která koupila podíl v roce 2012, a italského miliardáře Piera Ferrariho. Weichai v současnosti drží ve Ferretti podíl téměř 87 procent. Zbytek vlastní Piero Ferrari, což je syn zakladatele výrobce sportovních aut stejného jména.

Pro Ferretti je to návrat na burzu, kde figurovala do roku 2003. Její akcie byly tehdy z obchodování staženy poté, co společnost koupila soukromá investiční skupina. V roce 2012 ji pak převzal čínský průmyslový konglomerát Weichai Group.

Pod čínským majitelem se italské skupině podařilo splatit dluhy a v roce 2016 se vrátila k zisku.

Výši podílu, který chce nabídnout, firma nyní neuvedla. Agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj minulý měsíc napsala, že zvažována je nabídka 30 až 35 procent akcií. Weichai si plánuje ponechat ve firmě nadále majoritu.

Ferretti loni vytvořila zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) 53 milionů eur, což byl proti předchozímu roku pokles o desetinu. Důvodem bylo rozhodnutí ukončit výrobu některých starších modelů jachet. Hodnota výroby, tedy ukazatel, který je ekvivalentem příjmů, se zvýšila o 7,5 procenta.

Ferretti je největším výrobcem luxusních jachet na světě. Vlastní značky Pershing, Riva či CRN a lodě vyrábí v šesti loděnicích v Itálii.

