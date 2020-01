Investoři a něžné pohlaví. Ženy podnikatelky čelí předsudkům, vyberou méně peněz

Podnikání je vnímáno vetšinou společnosti spíše jako doména mužů. Banka HSBC si udělala průzkum She´s the Business, aby podpořila podnikatelský duch žen. Zjistila ale, že to má něžné pohlaví složitější, pokud se jedná o získání investorů na jejich podnikatelský záměr. Často ženy narážejí na předsudky.

Nejvíce se ženy podnikatelky setkaly s předsudky u investorů ve Spojeném království (54 procent), ve Spojených státech (46 procent) a Singapuru (41 procent).

Předsudků se nejvíce obávají podnikatelky v Singapuru, kde to je 80 procent žen, ve Spojených státech to je 77 procent dotázaných podnikatelek. V průměru se 58 procent žen obává, že na ně investoři budou hledět s větším despektem než k mužům.

Šetření se provádělo v polovině loňského roku a bylo dotazováno 1202 podnikatelů, z toho 604 žen. Do průzkumu bylo zařazeno osm zemí – Čína, Francie, Hongkong, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Singapur, Spojené státy a Velká Británie.

Pokud se jedná o vlastní prostředky, které ženy musí na rozjezd podnikání dát, tak nejsložitější podmínky mají v Číně. Tam v průměru musí žena do podnikání vložit v přepočtu 4,7 milionu korun. Muži uvádějí částku 3,8 milionu korun. Nejméně to je ve Francii, ženy dávají do podnikání 2,2 milionu korun, muži 2,7 milionu korun.

Obecně ženy získají od investorů průměrně 57 procent cílové částky, muži 61 procent. Celkem ženy vyberou ale o pět procent méně kapitálu než muži.

„V HSBC věříme, že rozmanitost a inkluze jsou základem pro dlouhodobý podnikatelský úspěch. Chce-li o něj firma usilovat, musí její majitelé, lídři a zaměstnanci reflektovat zájmy jejích zákazníků a širší veřejnosti. V celé skupině jsme si stanovili ambiciózní cíle zaměřené na rovnováhu mezi pohlavími,“ komentoval průzkum generální ředitel HSBC Česká republika Richard Keery.

