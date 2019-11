Na 100 miliard dolarů zapomeňte. Rijád získá z privatizace Saudi Aramco pouze čtvrtinu

Částečná privatizace státní ropné firmy Saúdské Arábie Saudi Aramco nejde podle původních představ korunního prince Mohameda bin Salmána. Království muselo výrazně snížit svá očekávání, protože reakce mezinárodních investorů byla příliš vlažná, napsaly Financial Times.

Úpis akcií by měl od investorů přinést 24 až 25,6 miliardy dolarů, což je pouze čtvrtina původního odhadu korunního prince, jenž je odpovědný za privatizaci ropného průmyslu.

„Saúdové byli na svůj klenot příliš pozitivně naladěni. Pokud bychom vzali v úvahu jejich cíl ocenit Saudi Aramco na dva biliony dolarů a roční čistý zisk 111 miliard dolarů, dostali bychom valuaci poměr ceny akcie k čistému zisku na akcii (P/E) na úrovni 18násobku. A to je výrazně výše, než činí globální průměr sektoru ropy a plynu. Navíc jsou u Saudi Aramco přítomna mnohem větší rizika než u světových lídrů v oboru, jako jsou Exxon či Shell. Útoky na ropná zařízení ze září jsou toho jasným důkazem,“ uvádí Michal Stupavský, investiční stratég společnosti Conseq.

K prodeji by mělo být jen 1,5 procenta celkového objemu akcií. Původně princ počítal až s pěti procenty. Odhadovaná cena za úpis akcií by odpovídala celkové tržní hodnotě na úrovni 1,6 až 1,7 bilionu dolarů, místo původních 2 bilionů. I tak by to stačilo na prvenství mezi veřejně obchodovanými společnostmi.

„Jelikož Saudi Aramco není vůbec diverzifikováno teritoriálně, měl by na akciích Aramca být přítomen valuační diskont. Logiku by dávalo očekávání odpovídající tržní kapitalizaci okolo 1,3 bilionu dolarů. Takto určitě uvažovali investoři ve finančních centrech v Japonsku, USA i Evropě a neoficiálně jistě dali Saúdům najevo, že tržní ocenění 2 biliony dolarů pro ně není akceptovatelné. V neděli Saúdové přišli s tím, že si nyní představují tržní ocenění mezi 1,6 až 1,7 bilionu dolarů. To bylo evidentně pro mezinárodní investory stále příliš,“ říká Stupavský.

Islámské království tak akcie nebude nabízet investorům ve Spojených státech a Japonsku, zaměří se na domácí investory a další investiční fondy, jež vlastní ostatní státy. Rijád spoléhá také na vstup kapitálu z Číny a Ruska. Konečná cena akcií má být vyhlášena 5. prosince.

„Vlastník se nakonec rozhodl zaměřit se pouze na domácí investory a investory ze států Perského zálivu. Pro ty představují akcie Saudi Aramco samozřejmě horké zboží. Navíc zde může mít vliv také takzvaný domácí předsudek, termín z behaviorální ekonomie, který říká, že investoři obvykle lokálním akciím přiřazují určitou iracionální prémii,“ dodává stratég Consequ.

Společnost Saudi Aramco loni vykázala čistý zisk 111 miliard dolarů. Vznikla v roce 1933 jako California-Arabian Oil Compyny. V roce 1944 se přejmenovala na Arabian American Oil Company (Aramco). Království po podpoře Izraele Spojenými státy v Jomkipurské válce v roce 1973 navyšovalo svůj podíl ve firmě, v roce 1980 získalo stoprocentní podíl ve společnosti, jež ovládá zásoby ropy o objemu 260 miliard barelů. Více má jen Venezuela s 301 miliardami ropy. Zásoby by měly při současné produkci ropy vystačit Saúdům dalších 54 let.

V loňském roce Saudi Aramco produkovalo v průměru 10,3 milionu barelů ropy denně s nejnižšími náklady na těžbu na světě ve výši 2,80 dolaru za barel. Tři čtvrtiny exportu směřují na asijský trh – do Číny, Indie, Jižní Koreje, Japonska a na Tchaj-wan.

