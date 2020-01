Investice 2020: cesta k milionovému koni

Klisna Catch Me If You Can

Klisna Catch Me If You Can Autor: Profimedia.cz

Čtvrt miliardy korun. Zhruba za tolik koupil nejbohatší Čech Petr Kellner klisnu Catch Me If You Can. Taková "cenovka“ ale není u parkurových koní až tak výjimečná, například za nejdražšího koně historie - Palloubeta d’Halong - zaplatili šejci z Kataru 15,2 milionu dolarů. Velké parkurové akce, jako je pražské Prague Playofis, jsou sice štědře dotované, na návrat investic do takto drahých koní však nestačí.