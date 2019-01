Investice do realitních nemovitostí v Česku klesly o třetinu na 2,62 miliardy eur

Investice do realitních nemovitostí v Česku loni meziročně klesly o 30 procent na 2,62 miliardy eur (67,3 miliardy korun). Letos by měly zůstat zhruba na stejné úrovni. V regionu střední a východní Evropy loni realitní investice vzrostly o šest procent na 13,8 miliardy eur (355 miliardy korun). Letos se počítá spíše s mírným poklesem. Vyplývá to ze studie realitní poradenské firmy Colliers International.