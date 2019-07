Investice do čisté energie byly nejnižší za šest let, klesly o 14 procent

Autor: CC0 via Pixabay

Celosvětové investice do čisté energie v první polovině letošního roku meziročně klesly o 14 procent na 117,6 miliardy dolarů (2,7 bilionu korun), což je nejnižší hodnota nejméně od roku 2013. Objem investic klesl na všech třech hlavních trzích, tedy v USA, v Evropě i Číně. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Bloomberg New Energy Finance (BNEF).