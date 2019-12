Nadšení střídá kocovina. Investice do biopaliv se zastavily

Liberecký provoz výrobce biopaliv Temperatior Autor: Martin Pinkas/Euro

Biolíh z kukuřice nebo cukrové řepy a řepková bionafta. To jsou nejznámější zástupci kapalných biopaliv využívaných v dopravě, jejichž přimíchávání do benzinu a nafty zavedly nejen země Evropské unie. Ale jak v nedávno zveřejněné zprávě varuje Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje (IRENA), zájem o biopaliva v posledních letech prudce klesá. A to včetně takzvaných biopaliv druhé generace.