Internet Mall snížil ztrátu, tržby mu vzrostly na 7,2 miliardy

Mall.cz investoval řádově desítky milionů eur do technologií, logistiky a do marketingu. Internet Mall mimo jiné investuje do distribučního centra v Jirnech u Prahy, které by mělo sloužit sedmi středoevropským zemím, kde skupina působí. „Věříme ve smysluplnost všech investic, které v dlouhodobém měřítku vedou ke snížení provozních nákladů, vyšší efektivitě výkonu v oblasti příjmu a expedice zboží, a zrychlení dodací lhůty směrem k zákazníkovi,“ dodal Havrlant.

Firma aktuálně v Česku zaměstnává 875 lidí, což je proti loňskému roku nárůst o deset procent. Distribuční centrum odbavuje v nejvytíženějším období až 75 tisíc balíčků denně. Skupina operuje kromě Česka na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Rumunsku a na Slovinsku.

Internet Mall se původně jmenoval bilezbozi.cz, založen byl v roce 2000. Mezi jeho hlavní sortiment patří kromě bílého zboží malé domácí spotřebiče, elektronika, potřeby pro dům a zahradu nebo IT. „Cílem managementu společnosti pro následující tři roky je být největší internetovou nákupní galerií v Česku,“ dodává společnost.

Čtyřicetiprocentní podíl v Mall Group vlastní skupina PPF, dalších 40 procent mají podnikatelé Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem. Zbylých 20 procent vlastní investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta. Do skupiny kromě Mall.cz patří například specializované obchody CZC.cz, Vivantis, Proděti, BigBrands, Košík, Bux a Rozbaleno.

