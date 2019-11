Infografika: Za třetinu světových emisí CO2 může 20 firem

Infografika, těžaři Autor: Euro

Více než třetinu emisí oxidu uhličitého má na svědomí hrstka firem. Vyplývá to z údajů výzkumné organizace Climate Accountability Institute. Během let 1965 až 2017 uniklo do ovzduší 1,3 milionu metrických tun CO2. Tyto společnosti jsou odpovědné za 35 procent z tohoto množství.