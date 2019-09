Inflace v srpnu vzrostla o 2,9 procenta. Zvýšily se náklady na bydlení, zdražily potraviny

Levnější naopak byly oděvy a pohonné hmoty. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici očekávali zpomalení inflace na 2,8 procenta.

Proti červenci byly spotřebitelské ceny vyšší o 0,1 procenta. Ovlivnilo to zdražení alkoholu, tabáku a bydlení. „Oproti červenci vzrostly ceny lihovin o 3,7 procenta. Tradičně také rostly ceny dovolených, konkrétně o 2,8 procenta. Na snižování hladiny spotřebitelských cen měl pak vliv pokles cen zeleniny o 4,6 procenta, z toho brambor o 14,5 procenta,“ uvedl k meziměsíčnímu vývoji Jiří Trexler z oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Na meziroční zvyšování cen mělo největší vliv bydlení, nájemné z bytu bylo proti loňskému srpnu dražší o 3,9 procenta, vodné a stočné o 2,6 procenta a zemní plyn o 3,6 procenta. Druhý největší vliv na inflaci měly potraviny a nealkoholické nápoje, kde zdražily zejména brambory. Jejich cena byla proti loňskému srpnu vyšší o 38,2 procenta, v červenci byly ale brambory meziročně vyšší dokonce o 65,7 procenta.



Naopak o tři procenta klesly proti loňskému srpnu ceny oděvů. Zlevňování podle statistiků pokračovalo také v dopravě, kde se ceny pohonných hmot meziročně snížily o 1,9 procenta.

V meziměsíčním srovnání zlevnily vedle zeleniny také pekárenské výrobky, sýry, tvarohy nebo ovoce. Proti červenci lidé méně zaplatili i za oděvy nebo bytové vybavení, včetně nářadí pro dům a zahrad.

Statistici dnes zveřejnili rovněž červencové ceny zahraničního obchodu České republiky. Ceny vyvážených surovin a zboží v prvním prázdninovém měsíci meziročně klesly o půl procenta a ceny dovážených o 1,7 procenta. Meziměsíčně vývozní ceny klesly o 0,2 procenta a dovozní o 0,4 procenta.

„Inflační tlaky v české ekonomice nejspíše hned tak nepoleví. Nic nenasvědčuje, že by polevilo napětí na realitním trhu, stejně jako nepolevil tlak na růst cen energií. Inflace se proto může dál držet v blízkosti tří procent, a to až do konce letošního roku. Na začátku příštího roku navíc spotřebitelské ceny ovlivní vyšší daně u alkoholu a cigaret,“ uvedl ekonom ČSOB Petr Dufek.

Významně nad dvěma procenty se spotřebitelská inflace udrží v nadcházejících měsících a i podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka. „Hlavními zdroji spotřebitelské inflace zůstanou vyšší náklady spojené s bydlením včetně energií a potravin, což jsou z pohledu spotřebitelů velice citlivě vnímané položky. A to je také hlavní důvod toho, proč řada domácností pociťuje inflaci výše, než je oficiální číslo Českého statistického úřadu,“ uvedl.

Růst cen v dalších čtvrtletích bude podle analytika Raiffeisenbank Luboše Růžičky tlumit nízká inflace v zahraničí, přísnější měnová politika ČNB, zpomalování ekonomiky a nižší růst mezd. „Na počátku příštího roku bude růst cen ovlivněn administrativním zvýšením spotřební daně na alkohol a tabák. Souhrnný dopad těchto změn odhadujeme na zhruba půl procentního bodu,“ upozornil.

