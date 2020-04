Inflace v březnu zpomalila. Kvůli koronaviru a levné ropě by mohla klesat i v dalších měsících

Spotřebitelské ceny v březnu zpomalily meziroční růst na 3,4 procenta z únorových 3,7 procenta. Důvodem je hlavně výrazné zlevnění pohonných hmot. Zmírnilo se rovněž zdražování elektřiny, tepla a teplé vody. Více se naopak platilo za potraviny a nealkoholické nápoje, informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Dále snižovat by se kvůli zlevňování ropy a postupnému poklesu ekonomiky vlivem opatření proti šíření koronaviru mohla podle analytiků i v následujících měsících.

V meziměsíčním srovnání byla inflace nižší o 0,1 procenta, také v tomto případě vývoj ovlivnilo zejména zlevnění paliv.

Zatímco v únoru ceny pohonných hmot rostly meziročně o 3,6 procenta, v březnu o 3,3 procenta klesly. „Například průměrná cena benzinu Natural 95 byla 29,74 Kč/l, což byla nejnižší hodnota od srpna 2017,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Také nafta se dostala v průměru pod 30 korun za litr a klesla na nejnižší cenu za zhruba dva roky.

Meziroční zdražování elektřiny v březnu zmírnilo na 8,6 procenta z únorových 9,7 procenta. Ceny tepla a teplé vody byly ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nižší o 1,4 procenta, zatímco o měsíc dříve to bylo 0,9 procenta.

„Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v březnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje,“ uvedli statistici. Cena vepřového masa vzrostla o 22 procent, uzeniny zdražily o 14 procent, ovoce o více než 16 procent a cukr zhruba o 11 procent. Více se platilo také za nájemné, vodné, stočné a zemní plyn.

Dražší než loni v březnu byly podle statistiků lihoviny a také víno, pivo a tabákové výrobky. Stravovací služby zdražily o 5,7 procenta a ubytovací služby o 4,7 procenta. Naopak levnější byly telefonní a faxové služby.

ČSÚ rovněž informoval o vývoji cen zahraničního obchodu ČR za únor. Ceny vyvážených i dovážených surovin a zboží v tento měsíc meziročně klesly shodně o 3,2 procenta. Meziměsíčně byly vývozní ceny nižší o 0,8 procenta a dovozní o 1,3 procenta.

Meziroční inflace se bude podle oslovených analytiků kvůli zlevňování ropy i postupnému poklesu ekonomiky v důsledku koronaviru snižovat i v dalších měsících. ČNB tak zřejmě, ale nejen kvůli výhledu inflace, podle nich na květnovém zasedání opět sníží úrokové sazby. Poměrně vysoká březnová inflace je totiž zastaralý údaj a důležitější je nyní výhled ekonomiky v souvislosti s šířením koronaviru, dodali ekonomové.

„V červnu už může být inflace hluboko pod trojkou, v závěru roku dokonce pod dvěma procenty. Otázkou je, jak rychle se do ní začne promítat nižší nájemné v Praze, ceny zájezdů, které se nemusí vůbec realizovat, nebo například ceny v obchodech a dalších službách, které mají pozastavenou činnost,“ uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

Z pohledu měnové politiky je nyní podle něj podstatný výhled, a ten ukazuje rychlé oslabování inflačních tlaků. „ČNB by proto mohla na svém příštím zasedání znovu skokově snížit svoji hlavní úrokovou sazbu,“ uvedl Dufek. Naposledy ČNB snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na jedno procento na konci března.

„Inflace sice nadále překračuje cílové pásmo centrální banky, nicméně dosahuje nižších hodnot, než se předpokládalo. Měnová politika nyní musí reagovat především na prudký pokles ekonomické aktivity. Proto úrokové sazby klesly a budou nejspíše dále klesat. S inflací se nyní ČNB nemusí trápit,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

I podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera bude inflace v tuto chvíli při rozhodování ČNB o nastavení úrokových sazeb stranou. „Dokud by tuzemské ekonomice nehrozila deflace, či naopak výrazné skokové zvýšení inflace, bude ČNB konat spíše v souvislosti s omezením negativních dopadů koronaviru na tuzemskou ekonomiku, než z titulu jemného cílování inflace,“ uvedl.

Březnová čísla podle analytika UniCredit Bank Patrika Rožumberského naznačují, že inflace má svůj vrchol za sebou. „Vzhledem k tomu, že se pokles cen ropy do tuzemských cen pohonných hmot během března nepromítl zdaleka celý, lze z tohoto titulu v dubnu očekávat tlak na další snížení inflace,“ uvedl. I podle něj výsledek inflace tentokrát není pro ČNB až tak podstatný, jako v klidnějších dobách, neboť další kroky její politiky se budou spíš odvíjet od délky a hloubky restriktivních opatření vlády a jejich předpokládaných dopadů na ekonomický růst.

„Je dobře, že inflace zklidňuje svůj růst. Poslední, co by česká ekonomika v tuto chvíli potřebovala, by byl vysoký růst cen. Kvůli pozastavení naší ekonomiky pravděpodobně k dalšímu růstu cen nedojde. Spíše naopak. Letos bychom už s vyšší inflací neměli mít problémy,“ uvedla ředitelka společnosti Bondster Jana Mücková.

„Celková inflace v české ekonomice sice asi zůstane nad dvouprocentním cílem centrální banky i po zbytek letošního roku, v dalších měsících ale bude klesat a případná debata o posunech v měnové politice bude jednoznačně ve směru dalšího možného uvolnění měnových podmínek,“ uvedl i hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.