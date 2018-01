Inflace loni stoupla o 2,5 procenta, nejvíc za pět let. V prosinci mírně klesla

Spotřebitelské ceny v Česku loni v průměru stouply o 2,5 procenta, což je nejvíc za posledních pět let. Uvedl to Český statistický úřad. V prosinci meziroční inflace zpomalila na 2,4 procenta z listopadových 2,6 procenta. Podle analytiků by se inflace i nadále měla držet nad dvěma procenty a postupně začít klesat až v druhé polovině letošního roku.