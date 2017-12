Původní obyvatelé Ameriky z indiánského kmene Havasupai léta usilují o to, aby byla zastavena těžba uranu v dole, který leží 8 kilometrů od jižního okraje rezervace Grand Canyon. Soud zamítl jejich odvolání proti projektu Canyon Mine, který patří firmě Energy Fuels Resources.

Boj Indiánů proti těžbě uranu:

Keep the Canyon Grand from Grand Canyon Trust on Vimeo.

Podle Indiánů se jedná o zdravotní hrozbu a zneuctění posvátné země jejich předků. Na důl se nevztahuje zákaz Baracka Obamy na novou těžbu z roku 2012. Surovina se v něm těží již od roku 1986.

Posouzení ekologických dopadů těžby přitom bylo naposledy učiněno v 80. letech minulého století, stěžuje si Grand Canyon Trust, který proti těžbě uranu v okolí Grand Canyonu dlouhodobě bojuje.

Naleziště uranu v okolí národního parku Grand Canyon

Zdroj: grandcanyontrust.org

Podle organizace hrozí, že bude kontaminována spodní voda, která je jediným zdrojem pitné vody pro nejmenší indiánský kmen v Arizoně, jenž má 775 členů. Vrtání už podle Indiánů dospělo na úroveň spodní vody v oblasti.

„Stále toho ještě hodně nevíme o vodních zdrojích pod povrchem Grand Canyonu. Všichni, včetně těžebních společností, kteří tvrdí, že znají hydrologii pod doly, neví, o čem mluví,“ uvedl profesor hydrologie David Kreamer z nevadské univerzity v Las Vegas. Případná kontaminace vody radioaktivními látkami se může projevit za několik let, nebo dokonce desetiletí. „Hrajeme v podstatě hazard,“ doplnil.

Kmen Havasupai žije z turistického ruchu u místních tyrkysových vodopádů na přítoku řeky Colorado. Pokud by se radioaktivita dostala do spodní vody, otrávila by vesnici i místní vyhlášené vodopády, obávají se původní obyvatelé.

Musíme bojovat jako naši předci

„Jsem velmi smutná. Ale budeme muset pokračovat v boji o své přežití, jako bojovali naši dědové a babičky a jejich předci,“ komentovala rozhodnutí soudu pro Guardian Dianna Sue „Bílá holubice“ Uqualla z vedení kmene.

„Jsme zklamaní z toho, že soudci rozhodují proti zdravému rozumu,“ uvedl Grand Canyon Trust, který chce pokračovat v boji proti těžbě i na úrovni amerického Kongresu.

Ve Sněmovně reprezentantů obhajovala zákaz těžby v oblasti celého Grand Canyonu i členka kmenové rady Carletta Tilousiová. „Náš způsob života je ohrožen. Kontaminace uranem nepostihne pouze moji rodinu, můj kmen a mne, ale také miliony lidí, kteří žijí po proudu,“ řekla na slyšení podvýboru pro energii a nerostné suroviny.

Podle ochránců přírody je na čisté vodě z řeky Colorado, která oblastí Grand Canyon protéká, závislých 40 milionů lidí.

Trumpova administrativa se netají tím, že chce zrušit zákaz nové těžby uranu, který vznikl za éry Baracka Obamy. Argumentuje tím, že Spojené státy jsou příliš závislé na dovozu strategické suroviny ze zahraničí a je potřeba to změnit.

